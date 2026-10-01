ASTROLOGIA

Dinheiro não nasce em árvore, mas... 3 signos podem encontrar uma boa surpresa financeira em outubro

O mês favorece uma revisão completa da vida financeira e pode colocar no caminho desses signos novas formas de ganhar, investir e fazer o dinheiro render

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Outubro chega com uma provocação importante para três signos: talvez o problema não esteja apenas em quanto dinheiro entra, mas na maneira como cada um enxerga oportunidades, administra recursos e escolhe onde colocar tempo e energia.

O mês começa com Vênus retrógrado em Escorpião, a partir de 3 de outubro, período que pode trazer de volta oportunidades que haviam sido ignoradas e estimular uma revisão mais profunda da relação com dinheiro. Mais adiante, Mercúrio também fica retrógrado em Escorpião, no dia 24, reforçando a necessidade de pesquisar, comparar e pensar duas vezes antes de assumir compromissos.

Para esses três signos, a grande virada pode estar justamente em perceber que sucesso financeiro não precisa seguir o caminho tradicional. Uma parceria, uma habilidade esquecida ou uma maneira diferente de fazer o dinheiro trabalhar pode abrir uma possibilidade que antes passava despercebida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem

Virgem pode começar outubro olhando para a própria vida financeira de uma maneira completamente diferente. Em vez de pensar que prosperidade depende apenas de trabalhar mais, o signo pode perceber que também precisa encontrar formas mais inteligentes de usar o próprio dinheiro, tempo e conhecimento.

A Lua Nova em Libra, no dia 10 de outubro, favorece uma mudança de perspectiva sobre aquilo que significa ter uma vida financeiramente boa. Isso pode fazer Virgem questionar se está trabalhando apenas para pagar contas ou se o dinheiro está, de fato, permitindo construir a vida que deseja.

Na segunda metade do mês, novas possibilidades podem surgir por meio de parcerias. Com Vênus retrógrado retornando a Libra em 25 de outubro, pode ficar mais fácil enxergar o potencial de uma colaboração, projeto paralelo ou atividade que não parece com o tradicional emprego das 9h às 18h.

Dica cósmica: não pense apenas em como ganhar mais. Pergunte também como fazer seu dinheiro, seu tempo e suas habilidades trabalharem melhor a seu favor.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Libra

Libra entra em outubro com uma revisão importante sobre dinheiro e sobre aquilo que considera merecer. Vênus retrógrado em Escorpião, a partir do dia 3, pode trazer à tona hábitos financeiros, escolhas antigas e até oportunidades que passaram pela sua frente e não foram aproveitadas.

Não é um mês para entrar de cabeça em qualquer investimento ou assumir riscos só porque uma possibilidade parece promissora. O mais interessante será investigar, comparar e entender melhor cada oportunidade antes de tomar uma decisão.

A Lua Nova em Libra, no dia 10, pode ajudar a estabelecer uma nova relação com a própria vida financeira. Em vez de esperar resultados imediatos, Libra pode começar a construir uma estratégia que faça sentido no longo prazo. Quando Vênus retrógrado retornar ao signo, em 25 de outubro, essa revisão pode ganhar ainda mais força.

Dica cósmica: não tenha pressa para provar que está prosperando. Organize a casa, reveja suas escolhas e deixe as decisões importantes amadurecerem.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir em outubro que uma boa parceria vale tanto quanto uma boa oportunidade financeira. O signo costuma confiar bastante na própria capacidade de construir resultados sozinho, mas o mês pode mostrar que dividir responsabilidades com a pessoa certa também pode acelerar seus planos.

Vênus retrógrado em Escorpião favorece uma revisão das relações que envolvem dinheiro, trabalho e interesses em comum. Uma parceria antiga pode voltar a fazer sentido ou alguém que já faz parte da sua vida pode apresentar uma possibilidade que merece ser analisada com mais atenção.

O fim do movimento retrógrado de Plutão em Aquário, em 15 de outubro, também pode simbolizar uma mudança na maneira como Capricórnio enxerga segurança e recursos. A questão deixa de ser apenas "quanto eu consigo ganhar?" e passa a incluir "com quem posso construir algo que realmente tenha valor?".

Dica cósmica: uma parceria não precisa diminuir sua autonomia. Escolha pessoas que acrescentem conhecimento, estrutura ou oportunidades ao que você já sabe fazer.