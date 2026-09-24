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Dinheiro no radar: Lua em Peixes pode abrir caminho para uma virada financeira de 3 signos hoje (24 de setembro)

A Lua entra em Peixes à 00h24 e favorece uma postura mais confiante diante do dinheiro, ajudando esses signos a enxergar oportunidades que antes pareciam distantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:00

Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade
Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua entra em Peixes à 00h24 desta quinta-feira (24), trazendo uma atmosfera mais intuitiva e aberta a novas possibilidades. Para três signos, esse movimento pode coincidir com uma mudança importante na maneira de enxergar dinheiro, trabalho e capacidade de prosperar.

Em vez de ficar preso à sensação de falta, eles podem começar a olhar para aquilo que já possuem e, principalmente, para o que ainda podem construir. A confiança não coloca dinheiro automaticamente na conta, mas pode ajudar a tomar decisões melhores, reconhecer oportunidades e abandonar comportamentos que estavam limitando o crescimento financeiro. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Você pode perceber hoje que reclamar constantemente daquilo que falta só aumenta a sensação de que nunca existe o suficiente, Touro. Quando muda essa perspectiva, sua relação com dinheiro também começa a ficar diferente.

Isso não significa ignorar problemas financeiros ou fingir que tudo está perfeito. A questão é reconhecer o que já funciona e usar isso como ponto de partida para crescer. Uma ideia, uma oportunidade profissional ou uma decisão que você vinha adiando pode parecer mais possível quando você deixa de olhar para si mesmo como alguém que está sempre em desvantagem.

Essa mudança de postura pode ser justamente o empurrão necessário para voltar a agir.

Dica cósmica: agradeça pelo que já conquistou, mas use essa gratidão como combustível para construir mais, não como desculpa para se acomodar.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
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O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Capricórnio

Você pode ter descoberto recentemente uma maneira mais inteligente de lidar com dinheiro, Capricórnio, e hoje começa a perceber o potencial dessa mudança. Não existe necessidade de entrar em desespero para melhorar sua vida financeira.

Sua vantagem está justamente na calma. Em vez de correr atrás de qualquer promessa de ganho rápido, você consegue analisar melhor uma oportunidade e perceber o que realmente pode funcionar no longo prazo.

Uma decisão financeira tomada com segurança pode valer muito mais do que uma aposta impulsiva. Quando você sabe o que quer e mantém os pés no chão, fica mais fácil transformar uma boa ideia em resultado.

Dica cósmica: não confunda pressa com ambição. Crescer financeiramente também exige saber esperar a oportunidade certa.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Peixes

Com a Lua entrando no seu signo hoje, Peixes, você pode sentir uma mudança importante na maneira como enxerga seu próprio potencial. Durante muito tempo, talvez tenha comparado sua trajetória financeira com a de outras pessoas e concluído que algumas oportunidades simplesmente não eram para você.

Essa crença começa a perder força. Você pode perceber que merece buscar uma vida mais confortável e que não precisa se colocar sempre em segundo plano quando o assunto é dinheiro.

Uma ideia que parecia distante pode ganhar forma quando você decide levá-la a sério. O próximo passo não precisa ser gigantesco: pode ser organizar as finanças, apresentar um projeto, procurar uma nova fonte de renda ou finalmente cobrar pelo seu trabalho aquilo que ele vale.

Dica cósmica: pare de decidir antecipadamente que algo é impossível. Primeiro descubra o que você consegue fazer para tornar aquela possibilidade real.

Filmes para Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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