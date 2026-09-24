ASTROLOGIA

Dinheiro no radar: Lua em Peixes pode abrir caminho para uma virada financeira de 3 signos hoje (24 de setembro)

A Lua entra em Peixes à 00h24 e favorece uma postura mais confiante diante do dinheiro, ajudando esses signos a enxergar oportunidades que antes pareciam distantes

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:00

Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua entra em Peixes à 00h24 desta quinta-feira (24), trazendo uma atmosfera mais intuitiva e aberta a novas possibilidades. Para três signos, esse movimento pode coincidir com uma mudança importante na maneira de enxergar dinheiro, trabalho e capacidade de prosperar.

Em vez de ficar preso à sensação de falta, eles podem começar a olhar para aquilo que já possuem e, principalmente, para o que ainda podem construir. A confiança não coloca dinheiro automaticamente na conta, mas pode ajudar a tomar decisões melhores, reconhecer oportunidades e abandonar comportamentos que estavam limitando o crescimento financeiro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Você pode perceber hoje que reclamar constantemente daquilo que falta só aumenta a sensação de que nunca existe o suficiente, Touro. Quando muda essa perspectiva, sua relação com dinheiro também começa a ficar diferente.

Isso não significa ignorar problemas financeiros ou fingir que tudo está perfeito. A questão é reconhecer o que já funciona e usar isso como ponto de partida para crescer. Uma ideia, uma oportunidade profissional ou uma decisão que você vinha adiando pode parecer mais possível quando você deixa de olhar para si mesmo como alguém que está sempre em desvantagem.

Essa mudança de postura pode ser justamente o empurrão necessário para voltar a agir.

Dica cósmica: agradeça pelo que já conquistou, mas use essa gratidão como combustível para construir mais, não como desculpa para se acomodar.

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Capricórnio

Você pode ter descoberto recentemente uma maneira mais inteligente de lidar com dinheiro, Capricórnio, e hoje começa a perceber o potencial dessa mudança. Não existe necessidade de entrar em desespero para melhorar sua vida financeira.

Sua vantagem está justamente na calma. Em vez de correr atrás de qualquer promessa de ganho rápido, você consegue analisar melhor uma oportunidade e perceber o que realmente pode funcionar no longo prazo.

Uma decisão financeira tomada com segurança pode valer muito mais do que uma aposta impulsiva. Quando você sabe o que quer e mantém os pés no chão, fica mais fácil transformar uma boa ideia em resultado.

Dica cósmica: não confunda pressa com ambição. Crescer financeiramente também exige saber esperar a oportunidade certa.

Filmes para Capricórnio 1 de 10

Peixes

Com a Lua entrando no seu signo hoje, Peixes, você pode sentir uma mudança importante na maneira como enxerga seu próprio potencial. Durante muito tempo, talvez tenha comparado sua trajetória financeira com a de outras pessoas e concluído que algumas oportunidades simplesmente não eram para você.

Essa crença começa a perder força. Você pode perceber que merece buscar uma vida mais confortável e que não precisa se colocar sempre em segundo plano quando o assunto é dinheiro.

Uma ideia que parecia distante pode ganhar forma quando você decide levá-la a sério. O próximo passo não precisa ser gigantesco: pode ser organizar as finanças, apresentar um projeto, procurar uma nova fonte de renda ou finalmente cobrar pelo seu trabalho aquilo que ele vale.

Dica cósmica: pare de decidir antecipadamente que algo é impossível. Primeiro descubra o que você consegue fazer para tornar aquela possibilidade real.