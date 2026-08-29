TAROT & SIGNOS

Dinheiro pode destravar: 3 signos entram no sábado (29) com sinal de prosperidade

Tarot aponta ganhos, oportunidades e decisões financeiras para Gêmeos, Leão e Capricórnio neste sábado (29)

Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot aponta boas novas para Gêmeos, Leão e Capricórnio neste sábado (29) Crédito: Shutterstock

O sábado (29) pode trazer uma surpresa positiva para Gêmeos, Leão e Capricórnio. Na leitura do tarot, os três signos aparecem ligados a oportunidades materiais, decisões importantes e situações que podem melhorar a relação com o dinheiro.

As cartas indicam que uma possibilidade pode surgir de maneira inesperada. Pode ser uma proposta, um pagamento, uma negociação ou até uma ideia que começa pequena, mas apresenta potencial de crescimento.

O momento pede atenção aos detalhes e menos impulsividade. Uma oportunidade interessante pode aparecer justamente em uma situação que parecia comum.

Gêmeos

Gêmeos pode ter uma ideia que merece ser levada a sério. O tarot aponta criatividade e facilidade para encontrar alternativas diante de uma questão financeira.

Uma conversa também pode abrir caminho para um novo projeto ou parceria. O sábado favorece contatos e trocas de informação.

Perfume ideal para Gêmeos 1 de 4

No amor, o clima tende a ser mais leve, com espaço para diversão e espontaneidade.

A promessa do dia: uma ideia simples pode se transformar em uma oportunidade de ganhar dinheiro.

Leão

Leão aparece com cartas ligadas a reconhecimento e recompensa. Algo pelo qual o signo vinha se esforçando pode finalmente começar a apresentar resultado.

O sábado também favorece compras importantes, negociações e decisões relacionadas ao patrimônio, desde que tudo seja analisado com calma.

Perfume ideal para Leão 1 de 4

Na vida afetiva, a autoconfiança estará em alta.

A promessa do dia: Leão pode receber uma confirmação que reconhece o valor de algo que vinha fazendo há algum tempo.

Capricórnio

Capricórnio entra no sábado com uma energia de organização e crescimento. O tarot indica uma oportunidade de colocar as finanças em ordem ou iniciar um plano que terá resultados mais adiante.

Uma pessoa experiente também pode oferecer um conselho importante.

Perfume ideal para Capricórnio 1 de 4

No amor, o signo tende a buscar relações mais estáveis e verdadeiras.