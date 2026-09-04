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Dinheiro pode entrar: 3 signos recebem uma promessa de prosperidade nesta sexta (4)

Tarot aponta oportunidades financeiras e reconhecimento para Touro, Libra e Capricórnio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot: O Mago
Tarot aponta oportunidades financeiras para 3 signos Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (4) pode trazer uma movimentação positiva para o bolso de Touro, Libra e Capricórnio. As cartas indicam oportunidades que podem surgir de forma discreta, mas têm potencial para fazer diferença nos próximos dias.

A leitura traz Ouro, Seis de Ouros e Nove de Pentáculos, cartas associadas a ganhos, recompensas e estabilidade.

Touro

O Seis de Ouros indica uma possibilidade de receber algo que estava sendo aguardado. Pode ser um pagamento, uma ajuda ou até uma oportunidade profissional.

Touro no trabalho

O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: trabalho persistente e de qualidade. Touro executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados sólidos. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos prazeres da vida. O descanso de Touro é um momento de prazer e relaxamento, valorizando o conforto e a estabilidade por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: confiável e colaborativo. Touro é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte e garantir a estabilidade do grupo por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: busca pela segurança material. Touro trabalha duro para construir um futuro estável e desfrutar dos frutos de seu esforço por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA

A promessa do dia: Touro pode receber uma quantia ou proposta que ajuda a organizar uma pendência financeira.

Libra

O Nove de Pentáculos favorece independência e reconhecimento. Libra pode perceber que um esforço feito anteriormente começa a trazer retorno.

Libra no trabalho

O Ambiente Ideal: o equilíbrio da estética. O escritório de Libra é um ambiente elegante e harmonioso, propício para a concentração e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a justiça da diplomacia. Libra executa suas tarefas com imparcialidade e equilíbrio, buscando sempre o entendimento e a harmonia. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Libra é um momento de relaxamento e prazer, buscando recarregar as energias emocionais e criativas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento da justiça. Libra busca a harmonia e a justiça em tudo o que faz e se orgulha de seu trabalho dedicado e imparcial. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de pessoas. Libra é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o equilíbrio da estética. O escritório de Libra é um ambiente elegante e harmonioso, propício para a concentração e a criatividade. por Imagem gerada por IA

A promessa do dia: uma conquista financeira pode chegar como resultado de algo que Libra construiu sozinho.

Capricórnio

O Rei de Ouros coloca Capricórnio diante de uma oportunidade de crescimento. Uma pessoa experiente pode apresentar uma proposta ou conselho importante.

Capricórnio no trabalho

O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a determinação da execução. Capricórnio executa suas tarefas com foco e determinação, garantindo resultados sólidos e de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos frutos do trabalho. O descanso de Capricórnio é um momento de prazer e relaxamento, valorizando suas conquistas e recarregando as energias para os próximos desafios. por Imagem gerada por IA
Estilo de Liderança: o líder que executa. Capricórnio motiva a equipe com sua determinação e foco, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença autoritária. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do sucesso. Capricórnio busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: a estrutura da organização. O escritório de Capricórnio é um ambiente sóbrio e profissional, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA

A promessa do dia: Capricórnio pode descobrir um caminho mais seguro para aumentar seus ganhos.

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