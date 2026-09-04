TAROT & SIGNOS

Dinheiro pode entrar: 3 signos recebem uma promessa de prosperidade nesta sexta (4)

Tarot aponta oportunidades financeiras e reconhecimento para Touro, Libra e Capricórnio

Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot aponta oportunidades financeiras para 3 signos Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (4) pode trazer uma movimentação positiva para o bolso de Touro, Libra e Capricórnio. As cartas indicam oportunidades que podem surgir de forma discreta, mas têm potencial para fazer diferença nos próximos dias.

A leitura traz Ouro, Seis de Ouros e Nove de Pentáculos, cartas associadas a ganhos, recompensas e estabilidade.

Touro

O Seis de Ouros indica uma possibilidade de receber algo que estava sendo aguardado. Pode ser um pagamento, uma ajuda ou até uma oportunidade profissional.

Touro no trabalho 1 de 5

A promessa do dia: Touro pode receber uma quantia ou proposta que ajuda a organizar uma pendência financeira.

Libra

O Nove de Pentáculos favorece independência e reconhecimento. Libra pode perceber que um esforço feito anteriormente começa a trazer retorno.

Libra no trabalho 1 de 5

A promessa do dia: uma conquista financeira pode chegar como resultado de algo que Libra construiu sozinho.

Capricórnio

O Rei de Ouros coloca Capricórnio diante de uma oportunidade de crescimento. Uma pessoa experiente pode apresentar uma proposta ou conselho importante.

Capricórnio no trabalho 1 de 5