ASTROLOGIA

Dinheiro pode vir de onde você menos espera! 4 signos têm chances de encontrar boas oportunidades até o fim de novembro

Uma proposta profissional, uma parceria lucrativa ou um projeto antigo podem abrir caminhos para melhorar a vida financeira destes signos nos próximos dias.

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final de novembro pode trazer boas possibilidades para quatro signos que estão prontos para movimentar a vida financeira. As oportunidades não precisam aparecer apenas na forma de um aumento ou de um novo emprego: contatos, projetos pessoais e até ideias deixadas de lado podem se transformar em fontes de renda.

A astróloga Auste Grigutis destaca que o momento favorece quem reconhece o próprio valor, sabe negociar e não tem medo de explorar caminhos diferentes. Para estes signos, o dinheiro pode estar mais perto do que parece, mas será importante prestar atenção aos convites e às conexões que surgirem até o fim do mês. A previsão foi divulgada no site "Your Tango".

Touro

Para Touro, as oportunidades financeiras podem surgir por meio de outras pessoas. Uma parceria que já estava sendo planejada pode começar a dar retorno, enquanto uma conversa ou indicação tem potencial para abrir portas profissionais.

A astróloga Auste Grigutis aponta que os ganhos podem vir justamente de uma conexão já existente. Por isso, vale retomar contatos, conversar com pessoas que compartilham interesses profissionais e avaliar projetos em conjunto. Trabalhar sozinho nem sempre será o caminho mais vantajoso neste momento.

Dica cósmica: não descarte uma parceria antes de entender o que ela pode oferecer. Uma boa conexão pode render mais do que você imagina.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leão pode se deparar com uma oportunidade profissional maior do que esperava. Uma promoção, um convite para trabalhar com uma marca admirada ou uma proposta em outra empresa são algumas das possibilidades para o período.

Segundo Grigutis, a chance pode superar as expectativas iniciais. A astróloga também aponta a possibilidade de aumento salarial ou de uma proposta com remuneração melhor em outro lugar. O cuidado será não aceitar menos do que o próprio trabalho vale. Confiança nas habilidades e disposição para negociar podem fazer diferença.

Dica cósmica: antes de aceitar uma proposta, avalie o salário, as condições e as possibilidades de crescimento. Não tenha medo de pedir uma remuneração compatível com sua experiência.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Libra

Depois de um período de desgaste com questões financeiras, Libra pode começar a enxergar maneiras de melhorar a própria remuneração. A sensação de trabalhar demais e receber de menos tende a ficar mais evidente, incentivando o signo a rever acordos e estabelecer limites.

Grigutis avalia que este é um bom momento para reconhecer o próprio esforço e negociar valores melhores. Isso pode significar pedir um aumento, rever o preço de um serviço ou procurar uma oportunidade que ofereça uma remuneração mais justa. O importante é não continuar aceitando condições que já não fazem sentido.

Dica cósmica: organize seus argumentos antes de negociar. Mostrar resultados e reconhecer o próprio valor pode fortalecer seu pedido.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Um projeto pessoal que ficou parado pode voltar a ganhar força para Escorpião. Uma atividade feita por paixão, um negócio paralelo ou até uma mudança de carreira podem se transformar em alternativas para aumentar a renda.

A astróloga destaca que uma oportunidade ligada a algo que o signo já desejava desenvolver pode ganhar espaço. O desafio será deixar a insegurança de lado e avaliar como transformar essa ideia em algo concreto. Mesmo que o plano pareça pequeno no início, vale estudar os próximos passos e entender seu potencial financeiro.

Dica cósmica: tire o projeto do campo das ideias, mas faça as contas antes de investir. Planejamento também faz parte de uma boa oportunidade.