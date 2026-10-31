TAROT & SIGNOS

Dinheiro, romance e novos caminhos: 3 signos podem viver um sábado (31) de boas oportunidades

Touro, Libra e Aquário recebem cartas associadas à prosperidade, aos relacionamentos e à renovação. Veja o que o tarot reserva para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (31) traz uma leitura do tarot voltada à vida financeira, aos relacionamentos e à possibilidade de começar uma nova fase. Touro, Libra e Aquário aparecem entre os signos em destaque, com cartas que simbolizam prosperidade, encontros e mudanças de perspectiva. Para os demais, o dia convida a prestar atenção nas próprias necessidades e aproveitar as oportunidades sem atropelar etapas.

Confira a previsão para cada signo.

Áries: Sete de Paus

Defender suas ideias e estabelecer limites pode ser necessário. A carta indica desafios que exigem firmeza e confiança. Evite transformar qualquer divergência em disputa e escolha com cuidado as situações que realmente merecem sua energia.

Touro: Nove de Ouros

A prosperidade e a valorização pessoal aparecem em destaque. O dia favorece reflexões sobre conquistas materiais e independência. Reconheça o caminho percorrido e procure aproveitar os resultados do seu esforço com responsabilidade.

Gêmeos: Dois de Espadas

Uma escolha pode exigir mais tempo e reflexão. Em vez de decidir apenas para encerrar uma dúvida, procure reunir informações e compreender o que está por trás de cada possibilidade.

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Câncer: O Hierofante

Tradições, família e compromissos ganham importância. A carta sugere buscar orientação em experiências anteriores e valorizar relações construídas com confiança. Uma conversa com alguém próximo pode trazer uma perspectiva útil.

Leão: Rei de Paus

Liderança e iniciativa são os principais temas. Você pode sentir vontade de assumir o controle de um projeto ou defender uma ideia. Use sua capacidade de mobilização sem deixar de ouvir outras opiniões.

Virgem: Quatro de Espadas

O descanso precisa entrar na lista de prioridades. A carta recomenda desacelerar, recuperar as energias e evitar sobrecarregar a rotina. Nem toda questão precisa ser resolvida imediatamente.

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Libra: Os Enamorados

Relacionamentos e escolhas afetivas ganham evidência. Uma conversa pode aproximar pessoas ou ajudar a esclarecer sentimentos. A carta também lembra que decisões importantes precisam estar alinhadas aos seus valores.

Escorpião: Nove de Paus

Persistência será importante diante de situações que exigem paciência. Mesmo que algum obstáculo pareça repetitivo, não desconsidere os avanços já conquistados. Preserve seus limites e evite agir apenas por cansaço.

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Sagitário: Três de Copas

Amizades, encontros e momentos de celebração movimentam o sábado. A carta simboliza convivência e alegria compartilhada. Aproveite a companhia de pessoas queridas, sem esquecer de equilibrar compromissos e descanso.

Capricórnio: Rei de Ouros

Planejamento e estabilidade aparecem como prioridades. O momento favorece a organização de assuntos financeiros e a avaliação de projetos de longo prazo. Decisões prudentes podem trazer mais segurança.

Aquário: A Imperatriz

Criatividade, crescimento e autoestima conduzem a leitura. Uma ideia pode ganhar força quando recebe atenção e dedicação. No campo afetivo, a carta convida a demonstrar carinho e valorizar relações que oferecem acolhimento.

Peixes: Oito de Copas

Pode ser hora de reconhecer o que já não corresponde às suas expectativas. A carta simboliza afastamentos necessários e busca por novos significados. Não tenha pressa, mas considere mudanças que tragam mais coerência à sua vida.