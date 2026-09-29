DINOSSAURO

Dinossauro com penas é descoberto na China e pode ajudar a explicar mistério da humanidade

Fóssil de apenas 57 centímetros preservou partes da plumagem e revelou que dinossauros e aves desenvolveram características semelhantes por caminhos diferentes

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:37

Novo dinossauro é encontrado Crédito: Zhao Chuang

Um pequeno dinossauro com penas descoberto no nordeste da China está oferecendo novas pistas sobre uma das grandes questões da evolução: como surgiram as estruturas relacionadas ao voo entre os animais próximos às aves.

Batizado de Norellraptor barsboldi, o dinossauro media cerca de 57 centímetros. Seu fóssil está quase completo e preserva partes da plumagem, característica considerada especialmente importante para que os pesquisadores consigam reconstruir a anatomia desses animais.

Dinossauros: pegadas e escavação 1 de 5

A descoberta foi apresentada em um estudo publicado nesta terça-feira (29) na revista científica “Nature Communications”. O Norellraptor pertence aos microraptoríneos, grupo de pequenos dinossauros predadores com penas que viveu principalmente na região que hoje corresponde ao nordeste da China durante o Cretáceo Inferior.

Alguns integrantes desse grupo possuíam penas longas tanto nos braços quanto nas pernas, razão pela qual são importantes para os estudos sobre as diferentes formas de locomoção aérea que surgiram durante a evolução.

Semelhanças com as aves

Ao comparar os microraptoríneos com as aves, os pesquisadores identificaram 194 mudanças evolutivas no primeiro grupo. Aproximadamente 30% delas também apareceram na linhagem das aves.

A surpresa está na ordem em que essas transformações aconteceram. Embora os dois grupos tenham desenvolvido várias características semelhantes, elas não apareceram na mesma sequência evolutiva.

Nos microraptoríneos, por exemplo, determinadas mudanças nas mãos surgiram antes de outras alterações no esqueleto. Nas aves, a sequência foi diferente.

Para os pesquisadores, a descoberta enfraquece a hipótese de que os dois grupos simplesmente herdaram de um ancestral comum o mesmo conjunto de estruturas relacionadas ao voo. Em vez disso, características parecidas podem ter surgido de maneira independente. “Os resultados descartam um padrão de desenvolvimento compartilhado por trás da evolução dos dinossauros voadores e apoiam múltiplos processos seletivos independentes na origem dos grupos alados”, afirmaram os autores.

Fóssil foi encontrado por agricultor

O exemplar também forneceu pistas sobre a idade do animal. A análise microscópica de um osso do antebraço indicou que o Norellraptor tinha pelo menos três anos quando morreu.

O fóssil foi encontrado por um agricultor perto de Lamadong, na província chinesa de Liaoning, e doado em 2023 ao Museu da Universidade GEO de Hebei. O material é proveniente da Formação Jiufotang, conhecida pelos fósseis encontrados na região.