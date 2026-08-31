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Diogo Defante choca web ao mostrar antes e depois após tratamento contra tumor; veja

Humorista revelou que enfrentou o ganho de peso e o risco de depressão após usar corticoides

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:30

Antes e depois de Diogo Defante Crédito: Reprodução/Instagram

O humorista Diogo Defante, de 35 anos, surpreendeu seus seguidores nesta segunda-feira (31) ao exibir registros de antes e depois de sua transformação física nas redes sociais.

Antes e depois de Diogo Defante

Diogo Defante retirou tumor em 2024 por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Diogo Defante por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Diogo Defante por Reprodução/Instagram
Diogo Defante mostra antes e depois de cirurgia por Reprodução/Instagram
Diogo Defante por Reprodução/Instagram
Diogo Defante por Reprodução/Instagram
'Valeu, Natalina' surgiu a partir de um vídeo do comediante Diogo Defante, em 2019 por Reprodução/YouTube
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Diogo Defante retirou tumor em 2024 por Reprodução/Instagram

O influenciador explicou que o ganho de peso ocorreu em 2024, período em que precisou fazer uso intenso de corticoides para a remoção de um hemangioma capilar benigno na pálpebra. A medicação o deixou com o corpo debilitado e o colocou à beira de um quadro de depressão, tudo isso enquanto precisava cumprir uma agenda intensa de trabalho.

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Decidido a mudar de vida, Defante intensificou a rotina de exercícios físicos e recuperou o condicionamento. A mudança serve de aquecimento para um dos marcos de sua carreira: ele será o headliner do Palco Supernova no Rock in Rio, com apresentação marcada para a próxima quinta-feira (4), às 20h.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos celebraram a superação e enviaram mensagens de apoio, destacando a disciplina do comediante na busca por um estilo de vida mais saudável.

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Antes E Depois Diogo Defante

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