VIDA DE SOLTEIRO

Diogo Nogueira abre o jogo sobre cantada em Patricia Abravanel: 'Estou aberto para tudo'

Sambista explicou os boatos na internet e contou como está a vida de solteiro após terminar com Paolla Oliveira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08:04

Diogo Nogueira e Patrícia Abravanel chamaram atenção com brincadeira nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Diogo Nogueira comentou pela primeira vez a troca de flertes com Patricia Abravanel que viralizou nas redes sociais. Em conversa com o site Heloisa Tolipan, o sambista garantiu que tudo não passou de diversão durante a gravação do Programa Silvio Santos, no SBT.

Patrícia Abravanel e Fábio Faria 1 de 5

A cena aconteceu há quase duas semanas, no quadro Jogo das 3 Pistas, uma disputa de adivinhação comandada pela filha de Silvio Santos. Quando Patricia deu a dica "petisco", o músico perguntou na lata: "É você?". A apresentadora entrou no clima e respondeu rápido: "Eu não sou o petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira, eu sou o banquete, meu amor!".

Segundo Diogo, a resposta afiada mostra que a apresentadora herdou o jeito do pai de lidar com os convidados no palco. "Eu apenas entrei na brincadeira, entrei no jogo. E me diverti pra caramba", disse o artista, deixando claro que não houve nada além de bom humor.

O cantor também achou graça dos boatos que apareceram depois que o programa foi ao ar. Muita gente na internet chegou a dizer que Patricia só voltou para o marido por causa da investida do sambista na TV. "Olha o que as pessoas falam, isso é muito maluco, cara!", contou ele, surpreso com os rumores.