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Diogo Nogueira conta que foi hostilizado em colégio eleitoral: ‘É crime’; veja desabafo

Cantor que votou no bairro em que nasceu explicou que precisou pedir ajuda para conter uma senhora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:13

Diogo Nogueira fez desabafo nas redes sociais
Diogo Nogueira fez desabafo nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Diogo Nogueira fez um desabafo em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram neste domingo de eleições (4).

Apesar da sensação de “missão cumprida” ao votar no bairro em que nasceu no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, no colégio em que as irmãs estudarem, teve uma situação desagradável ao ser hostilizado por uma “senhora bolsonarista”, segundo o cantor.

Diogo Nogueira

Diogo Nogueira por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira chama atenção após transplante capilar por Reprodução/Instagram
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Diogo Nogueira por Reprodução/Instagram

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Diogo usava uma camisa branca com um adesivo com a foto de Lula. “Fui hostilizado por uma senhora bolsonarista, como sempre eles sempre agressivos, eu tive que chamar um ajudante para poder fazer com que ela se comportasse dentro do colégio, até porque é crime fazer o que ela fez”, explicou.

O artista ainda reforçou que está convicto de seus ideais e pediu que as pessoas votem com consciência. “Convicto do que eu venho fazendo pelo nosso país e pelos meus ideais, por aquilo que eu acredito que o presidente Lula já veio fazendo, não a toa que está buscando o 4 mandato, e que ele mudou o país, com certeza pra melhor, tirou o Brasil do mapa da fome, eu não sou petista, mas eu sou SUS, eu sou PROUNI, eu sou da Farmácia, eu sou tudo aquilo que nosso presidente fez de bom pro nosso país”, ressaltou.

O cantor ainda explicou que entende “Lula não é um santo”, mas que “ele vem fazendo”. “Obviamente, ele caiu, levantou, se recuperou, e na verdade, a gente precisa votar em pessoas como ele, do povo, nesse momento importante, que não vão ser apenas quatro anos, vão ser dez anos”, concluiu.

Tags:

Eleição Diogo Nogueira Eleições 2026

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