NOVA FASE

Diogo Nogueira revela como tem aproveitado a vida de solteiro após término com Paolla Oliveira

Sambista falou sobre a rotina após o fim do relacionamento de quase cinco anos e revelou estar aberto a novas experiências

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 12:33

Diogo Nogueira falou sobre a vida de solteiro após o fim do namoro com Paolla Oliveira Crédito: Reprodução

Quase um ano após o fim do relacionamento com Paolla Oliveira, Diogo Nogueira revelou como tem aproveitado a vida de solteiro. Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, o cantor afirmou estar feliz com a atual fase e contou que tem frequentado rodas de samba sem avisar previamente, surpreendendo o público.

“Estou solteiro, feliz no momento que estou vivendo. Tenho curtido bastante, indo às rodas de samba de surpresa, chego do nada, sabe? Estou aberto para tudo, estou aberto para a vida”, declarou.

Como é a mansão que Paolla vivia com Diogo Nogueira 1 de 6

Diogo e Paolla anunciaram o fim do relacionamento no final de 2025, após quase cinco anos juntos. Desde então, nenhum dos dois assumiu publicamente um novo compromisso amoroso.

Recentemente, o sambista chegou a ser apontado como affair da cantora Wic Tavares, mas negou os rumores nas redes sociais. “Estou solteiríssimo no Rio de Janeiro e feliz à beça!”, afirmou na ocasião.

Paolla Oliveira também falou sobre a solteirice

Assim como o ex-companheiro, Paolla Oliveira tem demonstrado satisfação com a nova fase. Em entrevista ao programa de Giovanna Ewbank, no YouTube, a atriz definiu o momento que está vivendo em três palavras: “Doida, caótica, divertida”.

A artista também defendeu que a felicidade não deve estar condicionada a um relacionamento amoroso e destacou a importância de encontrar uma verdadeira parceria.