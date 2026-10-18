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Diogo Nogueira se pronuncia sobre novo romance após fim com Paolla Oliveira

O sambista esclareceu a proximidade com a cantora Wic Tavares

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 10:17

Wic Tavares é apontada como novo affair de Diogo Nogueira Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Wic Tavares e o sambista Diogo Nogueira acabaram com os boatos de que estariam namorando. Neste fim de semana, a artista foi à coroação de Paolla Oliveira como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro, e negou ter qualquer caso com o músico.

Wic Tavares é apontada como novo affair de Diogo Nogueira

Diogo Nogueira e Wic Tavares por Reprodução/Instagram
Wic Tavares por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira e Wic Tavares por Reprodução/Instagram
Wic Tavares é apontada como novo affair de Diogo Nogueira por Reprodução/Instagram
Anitta e Wic Tavares por Reprodução/Instagram
Anitta e Wic Tavares por Reprodução/Instagram
Caetano Veloso e Wic Tavares por Reprodução/Instagram
Wic Tavares por Reprodução/Instagram
Wic Tavares por Reprodução/Instagram
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Diogo Nogueira e Wic Tavares por Reprodução/Instagram

Apontada pelo jornal Extra como a nova namorada de Diogo, Wic explicou que a proximidade entre os dois é puramente amizade. Ela contou que o último encontro aconteceu na segunda-feira (12), durante um protesto. Lá, eles conversaram bastante sobre samba, o que já foi suficiente para as pessoas inventarem os boatos.

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Para afastar qualquer ideia de rivalidade, a cantora garantiu que já conversou sobre o assunto com Diogo e com a própria Paolla Oliveira. Wic revelou que todos levaram a história numa boa e que a atriz até a incentivou a curtir a festa. "Hoje a gente tem que deixar de lado qualquer bobeira, o dia é da nossa rainha", disse ela.

O próprio Diogo Nogueira já tinha usado o Instagram no sábado (17) para negar o namoro. O sambista gravou vídeos elogiando o talento de Wic, disse que ela é uma grande amiga e avisou que continua "solteiríssimo e feliz à beça". Ele não assume um novo relacionamento desde dezembro de 2025, quando terminou com Paolla.

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Tags:

Paolla Oliveira Diogo Nogueira wic Tavares

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