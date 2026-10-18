Diogo Nogueira se pronuncia sobre novo romance após fim com Paolla Oliveira

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 10:17
A cantora Wic Tavares e o sambista Diogo Nogueira acabaram com os boatos de que estariam namorando. Neste fim de semana, a artista foi à coroação de Paolla Oliveira como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro, e negou ter qualquer caso com o músico.
Wic Tavares é apontada como novo affair de Diogo Nogueira
Apontada pelo jornal Extra como a nova namorada de Diogo, Wic explicou que a proximidade entre os dois é puramente amizade. Ela contou que o último encontro aconteceu na segunda-feira (12), durante um protesto. Lá, eles conversaram bastante sobre samba, o que já foi suficiente para as pessoas inventarem os boatos.
Para afastar qualquer ideia de rivalidade, a cantora garantiu que já conversou sobre o assunto com Diogo e com a própria Paolla Oliveira. Wic revelou que todos levaram a história numa boa e que a atriz até a incentivou a curtir a festa. "Hoje a gente tem que deixar de lado qualquer bobeira, o dia é da nossa rainha", disse ela.
O próprio Diogo Nogueira já tinha usado o Instagram no sábado (17) para negar o namoro. O sambista gravou vídeos elogiando o talento de Wic, disse que ela é uma grande amiga e avisou que continua "solteiríssimo e feliz à beça". Ele não assume um novo relacionamento desde dezembro de 2025, quando terminou com Paolla.