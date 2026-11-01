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Diretor de 'Fogo Contra Fogo', Michael Mann é hospitalizado após atirar acidentalmente na própria perna nos EUA

Acidente ocorreu enquanto o diretor manuseava uma arma durante uma sessão de prática de tiro ao alvo

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 17:57

Michael Mann é hospitalizado após atirar acidentalmente na própria perna nos EUA Crédito: Reprodução

O cineasta Michael Mann foi internado no sábado (31) após sofrer um ferimento provocado por um disparo acidental em um estande de tiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. O episódio ocorreu enquanto o diretor manuseava uma arma durante uma sessão de prática de tiro ao alvo. As informações foram divulgadas pela revista The Hollywood Reporter.

O disparo aconteceu quando a arma estava sendo colocada no coldre. O diretor de Fogo Contra Fogo sofreu um ferimento superficial, recebeu atendimento médico e recebeu alta hospitalar.

Filmes de Robert De Niro

Robert De Niro em "Ronin" (1998) por Divulgação
Robert De Niro em "Última Viagem a Vegas" (2013) por Divulgação
Robert De Niro em "Os Especialistas" (2011) por Divulgação
Robert De Niro em "Era Uma Vez Na América" (1984) por Divulgação
Robert De Niro em "Em Guerra com o Vovô" (2020) por Divulgação
Robert De Niro em "Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família" (2010) por Divulgação
Robert De Niro em "Um Senhor Estagiário" (2015) por Divulgação
Robert De Niro em "O Homem Que Sussurra" (2026) por Divulgação
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Robert De Niro em "Ronin" (1998) por Divulgação

"No sábado, em um estande de tiro, uma arma disparou acidentalmente enquanto estava no coldre, resultando em um ferimento superficial no diretor de cinema Michael Mann. Ele foi tratado e está recebendo alta", informou o representante em comunicado.

Mann pratica tiro ao alvo há décadas e é considerado experiente na atividade. Ele foi encaminhado ao hospital em estado estável e sofreu apenas ferimentos leves.

A polícia de Los Angeles informou que recebeu um chamado sobre disparos por volta das 16h, no estande The Range LA. Após a apuração inicial, os agentes concluíram que o tiro havia sido acidental.

"A investigação das unidades que atenderam à ocorrência determinou que o tiro foi acidental. O indivíduo foi transportado para um hospital local em estado estável."

Diretor prepara sequência de Fogo Contra Fogo

Michael Mann trabalha atualmente na pré-produção de Fogo Contra Fogo 2, continuação do drama policial lançado em 1995, com Robert de Niro e Al Pacino.

O cineasta também dirigiu filmes como Colateral (2004), Miami Vice (2006) e Ferrari (2023).

Mann acumula quatro indicações ao Oscar. Entre elas estão as nomeações nas categorias de melhor direção, melhor filme e melhor roteiro adaptado por O Informante.

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