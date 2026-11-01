ESTANDE DE TIRO

Diretor de 'Fogo Contra Fogo', Michael Mann é hospitalizado após atirar acidentalmente na própria perna nos EUA

Acidente ocorreu enquanto o diretor manuseava uma arma durante uma sessão de prática de tiro ao alvo

WIadmir Pinheiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 17:57

Michael Mann é hospitalizado após atirar acidentalmente na própria perna nos EUA Crédito: Reprodução

O cineasta Michael Mann foi internado no sábado (31) após sofrer um ferimento provocado por um disparo acidental em um estande de tiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. O episódio ocorreu enquanto o diretor manuseava uma arma durante uma sessão de prática de tiro ao alvo. As informações foram divulgadas pela revista The Hollywood Reporter.

O disparo aconteceu quando a arma estava sendo colocada no coldre. O diretor de Fogo Contra Fogo sofreu um ferimento superficial, recebeu atendimento médico e recebeu alta hospitalar.

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"No sábado, em um estande de tiro, uma arma disparou acidentalmente enquanto estava no coldre, resultando em um ferimento superficial no diretor de cinema Michael Mann. Ele foi tratado e está recebendo alta", informou o representante em comunicado.

Mann pratica tiro ao alvo há décadas e é considerado experiente na atividade. Ele foi encaminhado ao hospital em estado estável e sofreu apenas ferimentos leves.

A polícia de Los Angeles informou que recebeu um chamado sobre disparos por volta das 16h, no estande The Range LA. Após a apuração inicial, os agentes concluíram que o tiro havia sido acidental.

"A investigação das unidades que atenderam à ocorrência determinou que o tiro foi acidental. O indivíduo foi transportado para um hospital local em estado estável."

Diretor prepara sequência de Fogo Contra Fogo

Michael Mann trabalha atualmente na pré-produção de Fogo Contra Fogo 2, continuação do drama policial lançado em 1995, com Robert de Niro e Al Pacino.

O cineasta também dirigiu filmes como Colateral (2004), Miami Vice (2006) e Ferrari (2023).