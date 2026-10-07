CINEMA

Diretora de 'Meu Nome é Gal' revela única exigência da cantora para autorizar o filme: 'Quem sabe, sabe'

Dandara Ferreira contou bastidores inéditos da cinebiografia e explicou pedido da cantora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:44

Dandara Ferreira com Gal Costa Crédito: Arquivo pessoal

Gal Costa fez apenas uma exigência antes de autorizar a produção de sua cinebiografia nos cinemas: manter sua vida amorosa longe dos holofotes. A revelação foi feita pela cineasta Dandara Ferreira, responsável pelo longa 'Meu Nome é Gal', durante entrevista ao podcast 'Desculpe Alguma Coisa', comandado por Tati Bernardi.

A diretora Dandara Ferreira com Gal Costa 1 de 7

De acordo com a diretora, a artista durante não participou do processo de roteiro mas deu um aviso sobre o que não deveria entrar em cena. Gal pediu expressamente que o filme não explorasse seus relacionamentos afetivos nem sua orientação sexual.

"'Quem sabe, sabe, e quem não sabe não vai saber por causa do filme'", relembrou Dandara, citando a frase exata dita pela cantora. Questionada por Tati Bernardi se a conversa tratava da intimidade e da homossexualidade da artista, a cineasta confirmou o teor da exigência.

"Entendo e não entendo. Entendo porque não é porque você é artista que sua vida deva ser aberta e exposta. Ao mesmo tempo é um assunto que todo mundo sabe. As pessoas sabem. A única coisa que ela me falou foi isso. Eu entendi, não discuti. Sempre teve essa questão", disse a diretora.

Apesar da discrição com a vida pessoal, a cantora acompanhou com entusiasmo a escolha do elenco principal. Sophie Charlotte foi a eleita para viver a estrela da MPB nos cinemas e recebeu a bênção da própria artista antes do início das gravações.

Segundo Dandara, Gal enxergou na atriz uma timidez e uma suavidade idênticas às que carregava no começo da carreira, elogiando até a semelhança no tom de voz.