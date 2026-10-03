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Disney libera Percy Jackson, A Era do Gelo e outras produções para o catálogo da Netflix

Parceria estratégica de licenciamento levará grandes franquias, séries de comédia, ação e drama da Disney para a plataforma concorrente

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19:56

Disney e Netflix firmam acordo
Disney e Netflix firmam acordo de licenciamento Crédito: Reprodução

Em uma movimentação que surpreende o mercado de streaming, a Disney e a Netflix firmaram um novo acordo de licenciamento de conteúdo. A parceria levará uma seleção de séries de comédia, ação e drama, além de grandes franquias animadas, diretamente para o catálogo da plataforma concorrente.

Segundo informações da revista Variety, a estratégia da Disney é usar a visibilidade global da Netflix como vitrine promocional para divulgar novos lançamentos. Ainda de acordo com a publicação, o contrato não é exclusivo e prevê períodos e localidades de exibição variados.

Produções da Disney que chegam ao catálogo da Netflix nos próximos meses

Percy Jackson e os Olimpianos (Temporadas 1 e 2): 4 de outubro de 2026 por Divulgação
A Era do Gelo (Filmes da franquia): 4 de outubro de 2026 por Divulgação
Will Trent: Agente Especial (Temporadas 1 a 4): 3 de novembro de 2026 por Divulgação
Reparos em Família (Shifting Gears) (Temporadas 1 e 2): 1 de dezembro de 2026 (EUA) / Janeiro de 2027 (Internacional) por Divulgação
O Rastreador (Temporadas 1 a 3): 26 de fevereiro de 2027 (Fora dos EUA) por Divulgação
Soul: A partir de 2027 (Datas variadas por país) por Reprodução
Elio: A partir de de 2027 (Datas variadas por país) por Divulgação
Raya e o Último Dragão: A partir de 2027 (Datas variadas por país) por Divulgação
Revenge: Ainda sem data definida por Divulgação
Felicity: Ainda sem data definida por Divulgação
Army Wives: Ainda sem data definida por Divulgação
Fresh Off the Boat: Ainda sem data definida por Divulgação
This Is Us: Ainda sem data definida por Divulgação
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Percy Jackson e os Olimpianos (Temporadas 1 e 2): 4 de outubro de 2026 por Divulgação

O cronograma de chegada dos títulos foi planejado para coincidir com grandes estreias. Um exemplo é "Percy Jackson e os Olimpianos", que terá as duas primeiras temporadas disponíveis mundialmente na Netflix a partir de 4 de outubro. Os episódios permanecerão no catálogo por apenas três meses e a série chega à plataforma pouco mais de um mês antes da estreia da terceira temporada no Disney+, marcada para 20 de novembro.

A clássica franquia animada "A Era do Gelo" retorna ao serviço no mesmo dia que "Percy Jackson", e sua chegada antecede o lançamento de "A Era do Gelo: Mundo de Lava", o sexto filme da saga, cuja estreia nos cinemas está prevista para 5 de fevereiro de 2027.

Já a série "Will Trent: Agente Especial" terá as temporadas de 1 a 4 disponíveis globalmente na Netflix em 3 de novembro, bem antes da estreia da quinta temporada na TV aberta americana, no início de 2027.

Em "Reparos em Família (Shifting Gears)", o cenário não foi diferente. A comédia estreia suas duas primeiras temporadas na Netflix dos EUA em 1º de dezembro e nos mercados internacionais em janeiro, antecedendo o lançamento da terceira temporada na ABC em 7 de janeiro de 2027.

Quanto a "O Rastreador", as temporadas de 1 a 3 ficam disponíveis fora dos Estados Unidos a partir de 26 de fevereiro de 2027, com uma dinâmica diferente: a quarta temporada estreia na CBS neste domingo, 4 de outubro, mas não estará disponível na Netflix.

O contrato também contempla outras produções do catálogo da Disney, como "Felicity", "Revenge", "Army Wives", "Fresh Off the Boat" e "This Is Us", ainda sem data e regiões definidas.

Além disso, os fãs de animação terão motivos de sobra para comemorar. A partir do início de 2027, longas aclamados da Walt Disney Animation Studios e da Pixar, como "Soul", "Elio" e "Raya e o Último Dragão', chegam à Netflix de forma global, com datas variando conforme o país.

Esses novos títulos se somam a uma lista seleta de produções licenciadas que já fazem sucesso na plataforma, como "Grey’s Anatomy", "Caindo na Real", "Scandal" e "Black-ish".

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