ENTRETENIMENTO

Disney libera Percy Jackson, A Era do Gelo e outras produções para o catálogo da Netflix

Parceria estratégica de licenciamento levará grandes franquias, séries de comédia, ação e drama da Disney para a plataforma concorrente

Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19:56

Disney e Netflix firmam acordo de licenciamento Crédito: Reprodução

Em uma movimentação que surpreende o mercado de streaming, a Disney e a Netflix firmaram um novo acordo de licenciamento de conteúdo. A parceria levará uma seleção de séries de comédia, ação e drama, além de grandes franquias animadas, diretamente para o catálogo da plataforma concorrente.

Segundo informações da revista Variety, a estratégia da Disney é usar a visibilidade global da Netflix como vitrine promocional para divulgar novos lançamentos. Ainda de acordo com a publicação, o contrato não é exclusivo e prevê períodos e localidades de exibição variados.

Produções da Disney que chegam ao catálogo da Netflix nos próximos meses 1 de 13

O cronograma de chegada dos títulos foi planejado para coincidir com grandes estreias. Um exemplo é "Percy Jackson e os Olimpianos", que terá as duas primeiras temporadas disponíveis mundialmente na Netflix a partir de 4 de outubro. Os episódios permanecerão no catálogo por apenas três meses e a série chega à plataforma pouco mais de um mês antes da estreia da terceira temporada no Disney+, marcada para 20 de novembro.

A clássica franquia animada "A Era do Gelo" retorna ao serviço no mesmo dia que "Percy Jackson", e sua chegada antecede o lançamento de "A Era do Gelo: Mundo de Lava", o sexto filme da saga, cuja estreia nos cinemas está prevista para 5 de fevereiro de 2027.

Já a série "Will Trent: Agente Especial" terá as temporadas de 1 a 4 disponíveis globalmente na Netflix em 3 de novembro, bem antes da estreia da quinta temporada na TV aberta americana, no início de 2027.

Em "Reparos em Família (Shifting Gears)", o cenário não foi diferente. A comédia estreia suas duas primeiras temporadas na Netflix dos EUA em 1º de dezembro e nos mercados internacionais em janeiro, antecedendo o lançamento da terceira temporada na ABC em 7 de janeiro de 2027.

Quanto a "O Rastreador", as temporadas de 1 a 3 ficam disponíveis fora dos Estados Unidos a partir de 26 de fevereiro de 2027, com uma dinâmica diferente: a quarta temporada estreia na CBS neste domingo, 4 de outubro, mas não estará disponível na Netflix.

O contrato também contempla outras produções do catálogo da Disney, como "Felicity", "Revenge", "Army Wives", "Fresh Off the Boat" e "This Is Us", ainda sem data e regiões definidas.

Além disso, os fãs de animação terão motivos de sobra para comemorar. A partir do início de 2027, longas aclamados da Walt Disney Animation Studios e da Pixar, como "Soul", "Elio" e "Raya e o Último Dragão', chegam à Netflix de forma global, com datas variando conforme o país.