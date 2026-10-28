DISNEY BELIEVE

Disney revela atrações de novo navio de frota dos sonhos: musical inédito de Encanto, restaurante de Frozen, sete piscinas e suíte de 185 m² inspirada em parque famoso

Com estreia prevista para dezembro de 2027, Disney Believe terá atrações inéditas, espaços temáticos e cruzeiros de até cinco noites pelo Caribe e pelas Bahamas



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15:00

O universo de Encanto ganhará sua primeira adaptação teatral a bordo de um navio da Disney, com músicas, cenários e personagens da animação Crédito: (Foto: Divulgação / Disney Cruise Line)

Um novo navio da Disney promete transformar personagens conhecidos do cinema em experiências em alto-mar. Com estreia marcada para 18 de dezembro de 2027, o Disney Believe terá o primeiro musical de Encanto adaptado para o teatro, um restaurante inspirado em Frozen e até uma suíte de dois andares que reproduz elementos do Magic Kingdom.

A embarcação partirá de Fort Lauderdale, na Flórida, com viagens de quatro e cinco noites pelo Caribe e pelas Bahamas. Os roteiros incluem paradas em Castaway Cay e Lookout Cay at Lighthouse Point, ilhas privadas utilizadas pela Disney Cruise Line.

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Entre as novidades anunciadas pela companhia estão sete piscinas, atrações aquáticas, espaços exclusivos para adultos e ambientes inspirados em filmes como Moana, Zootopia e Divertida Mente. As reservas gerais começaram em 19 de outubro de 2026.

O Disney Believe será o quarto navio da classe Wish, ao lado do Disney Wish, Disney Treasure e Disney Destiny. Sua chegada faz parte do plano de expansão da companhia, que pretende alcançar 13 embarcações até o fim de 2030.

Encanto ganha musical inédito

Pela primeira vez, a história de Mirabel Madrigal será apresentada em uma adaptação teatral produzida para um navio da Disney. O espetáculo Disney Encanto estará em cartaz no Walt Disney Theatre, espaço dedicado às produções musicais da embarcação.

A apresentação acompanhará a protagonista em sua tentativa de salvar a família e a casa encantada. Figurinos coloridos, cenários panorâmicos e coreografias inspiradas na cultura colombiana farão parte da montagem.

Com estreia prevista para 18 de dezembro de 2027, Disney Believe terá sete piscinas, atrações aquáticas e experiências inspiradas em filmes da Disney Crédito: (Foto: Divulgação / Disney Cruise Line)

Na trilha sonora, estarão canções conhecidas do filme, incluindo We Don't Talk About Bruno e Surface Pressure, compostas por Lin-Manuel Miranda.

Além da novidade, o teatro receberá uma versão atualizada de Tangled: The Musical, inspirado em Enrolados, com efeitos especiais desenvolvidos para o novo navio. O espetáculo Disney Seas the Adventure, que reúne personagens e músicas de diferentes produções da Disney e Pixar, completa a programação.

Jantar inspirado em Frozen

Não será apenas nos palcos que os personagens ganharão espaço. O Disney Believe terá uma experiência gastronômica inédita baseada no universo de Frozen, com apresentações musicais durante o jantar.

Batizado de Oaken's Table: A Frozen Family Feast, o restaurante será ambientado no pátio de um chalé cercado por uma floresta. Anna, Kristoff e Oaken participarão da experiência, que terá releituras das músicas da franquia.

Estátua de Moana acompanhada por Pua e Heihei será um dos destaques do salão principal do Disney Believe, que terá elementos inspirados nas ilhas do Pacífic Crédito: (Foto: Divulgação / Disney Cruise Line)

Outras opções já conhecidas dos cruzeiros da companhia também estarão presentes. O restaurante 1923 reunirá mais de mil desenhos, objetos e instrumentos relacionados à história da animação, enquanto o Worlds of Marvel oferecerá refeições acompanhadas por personagens como Rocket e Groot.

Para quem prefere doces, a confeitaria Inside Out: Joyful Sweets será inspirada em Divertida Mente 2. O espaço terá esculturas das emoções do filme, quase 20 sabores de sorvetes e outras sobremesas.

Navio terá espaços de Moana e Zootopia

Logo na entrada principal, os passageiros encontrarão um grande salão inspirado em Moana. O Grand Hall terá uma estátua da protagonista acompanhada de Pua e Heihei, além de elementos decorativos que remetem ao oceano e às ilhas do Pacífico.

Um lustre inspirado no movimento das águas e um carpete com cores que lembram organismos bioluminescentes completarão a ambientação. O coração de Te Fiti, elemento importante da animação, estará escondido entre os detalhes da decoração.

Outra novidade será o Gazelle, espaço de entretenimento baseado em Zootopia. Durante o dia, o local receberá jogos, atividades familiares e encontros com personagens. À noite, oferecerá atrações voltadas ao público adulto.

Judy Hopps e Nick Wilde também protagonizarão um novo espetáculo, no qual os passageiros serão convidados a participar de uma investigação.

Entre as atrações que retornam à frota estão o Hero Zone, arena de atividades esportivas, e o Disney Uncharted Adventure, jogo interativo que utiliza dispositivos móveis para desbloquear missões pelo navio.

Sete piscinas e toboágua

A estrutura de lazer terá diferentes ambientes distribuídos pelos decks superiores. Ao todo, sete piscinas estarão disponíveis na área familiar Mickey and Friends, acompanhadas de espreguiçadeiras e uma tela gigante para filmes e transmissões esportivas.

O AquaMouse, atração aquática presente em outros navios da classe Wish, também estará no Disney Believe. O percurso de aproximadamente 230 metros combina movimento, efeitos visuais e histórias animadas de Mickey e Minnie.

Para crianças pequenas, haverá uma área inspirada em Toy Story, com piscina rasa, brinquedos aquáticos e um toboágua familiar.

Os passageiros mais jovens terão ainda espaços organizados por idade. O Oceaneer Club receberá crianças de 3 a 10 anos, com ambientes inspirados em Marvel, Star Wars e outros universos da Disney.

Já os pré-adolescentes contarão com o Edge, enquanto adolescentes de 14 a 17 anos terão acesso ao Vibe, espaço inspirado em um loft parisiense, com jogos, filmes e atividades em grupo.

Suíte terá quase 185 m²

Uma das acomodações mais diferentes do navio ficará dentro da chaminé dianteira. A Believe Tower Suite terá aproximadamente 185 metros quadrados, dois andares e capacidade para oito hóspedes.

Inspirada no Magic Kingdom, a suíte reunirá referências às diferentes áreas do parque temático, com decoração baseada em suas atrações e uma sala de estar com elementos que lembram o Castelo da Cinderela.

O espaço também terá dois quartos principais, quatro banheiros e um lavabo, além de grandes janelas com vista panorâmica para o oceano.

Nas demais acomodações, a decoração será inspirada em animações como Moana, Coco e O Rei Leão. Segundo a Disney, cerca de 70% das cabines terão varanda privativa.

Haverá ainda suítes temáticas de A Pequena Sereia e A Bela e a Fera, além de quartos exclusivos inspirados em Peter Pan e Toy Story.

Áreas exclusivas para adultos

Embora grande parte das atrações seja voltada às famílias, o Disney Believe também terá ambientes destinados aos passageiros adultos.

O Sea Notes será um piano bar inspirado em A Pequena Sereia, com decoração que remete à gruta de Ariel. Já o Wishing Well terá referências à história de Branca de Neve e os Sete Anões, incluindo vitrais, maçãs vermelhas e elementos associados à Rainha Má.

Outra opção será o Skygazers, um pub com temática de observatório astronômico, destinado a encontros, transmissões esportivas e apresentações.

A embarcação contará ainda com o Haunted Mansion Parlor, inspirado na famosa atração dos parques Disney, além de restaurantes sofisticados, spa, academia e uma área reservada com piscina de borda infinita.

Quando será a estreia?

A primeira viagem do Disney Believe está prevista para 18 de dezembro de 2027, com saída de Port Everglades, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Os cruzeiros terão duração de quatro ou cinco noites e visitarão destinos do Caribe e das Bahamas. Pelo menos uma das ilhas utilizadas pela Disney Cruise Line estará incluída em cada itinerário.

As reservas gerais foram abertas em 19 de outubro de 2026. Segundo reportagem do portal especializado PAX, publicada em 21 de outubro, as vagas para a viagem inaugural já estavam esgotadas, embora outras saídas continuassem disponíveis.