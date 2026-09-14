DICAS DE COZINHA

Disputando com a frigideira quem fica com mais ovo? 5 truques para os alimentos não grudarem

Técnicas caseiras ajudam a preparar ovos, carnes e outros alimentos sem deixar metade da comida presa no fundo da frigideira

Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:10

Frigideira Crédito: Reprodução

Preparar um ovo ou um filé e perceber que boa parte do alimento ficou grudada no fundo da panela é uma situação bastante comum, principalmente quando o utensílio não possui revestimento antiaderente.

Alguns cuidados na preparação da panela e ingredientes encontrados na própria cozinha podem ajudar a diminuir o problema. Há opções que usam óleo, sal, farinha, amido de milho e até bicarbonato de sódio.

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Veja cinco truques:

1. Faça uma preparação com óleo

Comece lavando a panela com água, detergente neutro e o lado macio da esponja. Depois de secá-la, espalhe uma pequena quantidade de óleo por toda a parte interna com papel-toalha.

Leve ao fogo baixo por aproximadamente dois minutos, desligue e espere esfriar. Depois, lave novamente com água e detergente antes de utilizar.

2. Use azeite e farinha de trigo

Outra possibilidade é colocar uma pequena quantidade de azeite ou manteiga na frigideira e acrescentar um pouco de farinha de trigo. A combinação cria uma camada entre a superfície da panela e o alimento e pode facilitar o preparo de ovos e outras receitas.

3. Experimente sal e azeite

Aqueça levemente a frigideira e espalhe sal pela superfície. Depois, acrescente uma pequena quantidade de azeite antes de colocar o alimento.

A alternativa também dispensa o uso da farinha de trigo.

4. Aposte no amido de milho

O amido de milho também pode ser utilizado. Com a panela no fogo, coloque um fio de azeite e acrescente uma pequena quantidade do amido antes de adicionar o alimento.

5. Faça uma limpeza com bicarbonato

Para panelas com resíduos acumulados, uma alternativa é preparar uma pasta de bicarbonato de sódio e água e espalhá-la cuidadosamente pela parte interna.

Depois, aqueça a frigideira, desligue o fogo e lave bem antes de utilizá-la novamente.

Cuidados com panelas antiaderentes

No caso das panelas com revestimento antiaderente, a conservação da superfície é fundamental. A limpeza deve ser feita com detergente e esponja macia, evitando palha de aço e outros materiais que possam riscar o revestimento.