Disputando com a frigideira quem fica com mais ovo? 5 truques para os alimentos não grudarem

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:10
Preparar um ovo ou um filé e perceber que boa parte do alimento ficou grudada no fundo da panela é uma situação bastante comum, principalmente quando o utensílio não possui revestimento antiaderente.
Alguns cuidados na preparação da panela e ingredientes encontrados na própria cozinha podem ajudar a diminuir o problema. Há opções que usam óleo, sal, farinha, amido de milho e até bicarbonato de sódio.
Dicas preciosas para o seu arroz com ovo ficar incrível
Veja cinco truques:
1. Faça uma preparação com óleo
Comece lavando a panela com água, detergente neutro e o lado macio da esponja. Depois de secá-la, espalhe uma pequena quantidade de óleo por toda a parte interna com papel-toalha.
Leve ao fogo baixo por aproximadamente dois minutos, desligue e espere esfriar. Depois, lave novamente com água e detergente antes de utilizar.
2. Use azeite e farinha de trigo
Outra possibilidade é colocar uma pequena quantidade de azeite ou manteiga na frigideira e acrescentar um pouco de farinha de trigo. A combinação cria uma camada entre a superfície da panela e o alimento e pode facilitar o preparo de ovos e outras receitas.
3. Experimente sal e azeite
Aqueça levemente a frigideira e espalhe sal pela superfície. Depois, acrescente uma pequena quantidade de azeite antes de colocar o alimento.
A alternativa também dispensa o uso da farinha de trigo.
4. Aposte no amido de milho
O amido de milho também pode ser utilizado. Com a panela no fogo, coloque um fio de azeite e acrescente uma pequena quantidade do amido antes de adicionar o alimento.
5. Faça uma limpeza com bicarbonato
Para panelas com resíduos acumulados, uma alternativa é preparar uma pasta de bicarbonato de sódio e água e espalhá-la cuidadosamente pela parte interna.
Depois, aqueça a frigideira, desligue o fogo e lave bem antes de utilizá-la novamente.
Cuidados com panelas antiaderentes
No caso das panelas com revestimento antiaderente, a conservação da superfície é fundamental. A limpeza deve ser feita com detergente e esponja macia, evitando palha de aço e outros materiais que possam riscar o revestimento.
Quando houver sujeira persistente, deixar a panela de molho em água morna e detergente pode ajudar a soltar os resíduos antes da lavagem.