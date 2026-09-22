BUSCAS

'Disseram que viram ele': moradores se mobilizam nas buscas pelo helicóptero desaparecido com Rick, da dupla com Renner

Populares da Serra catarinense usam caminhonetes e conhecimento do terreno para auxiliar equipes que procuram a aeronave

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:47

Helicóptero que levava Rick está desaparecido Crédito: Reprodução

Moradores da Serra de Santa Catarina se juntaram às equipes oficiais nas buscas pelo helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto, que não teve a identidade divulgada até o momento. A aeronave desapareceu na segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim.

Voluntários estão se deslocando com caminhonetes e veículos adaptados, segundo o site ND+. O objetivo é contribuir com informações sobre a região e possíveis pontos onde a aeronave pode ter passado antes de desaparecer. O trabalho ganhou importância diante do relevo acidentado e das condições encontradas em áreas rurais após a chuva.

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido 1 de 7

Segundo relatos de moradores, algumas pessoas afirmaram ter visto o helicóptero sobrevoando a região pouco antes de o contato com a aeronave ser perdido. O conhecimento das estradas, trilhas e propriedades da região também auxilia na definição dos caminhos percorridos durante a operação.

"Passamos na casa de moradores que estavam acordados nesta manhã (22) e todos disseram que viram ele [helicóptero]. Olha a serração no topo do morro. O lugar é sujo. Pelo que os vizinhos falaram, está para trás desse morro, no sentido Santa Bárbara", relatou um dos moradores envolvidos nas buscas ao NDTV Record.

FAB reforça buscas pelo helicóptero

A Força Aérea Brasileira (FAB) também participa da operação para localizar a aeronave. O alerta foi emitido pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), e o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba passou a coordenar as ações aéreas.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar 1 de 7

Duas aeronaves especializadas foram empregadas na operação: um Black Hawk (H-60) e uma SC-105 Amazonas. Os modelos são utilizados em missões de busca e salvamento e podem operar em diferentes tipos de terreno e condições ambientais.

No solo, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) dividiu a operação entre diferentes pontos considerados relevantes para a localização da aeronave.

Uma das áreas fica na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, onde houve um registro de localização associado ao helicóptero. As equipes estiveram no local, mas não encontraram vestígios da aeronave.

Outro ponto passou a ser investigado a partir de um sinal telefônico registrado durante o voo. As áreas de busca ficam separadas por aproximadamente 30 quilômetros, em direção à região do Morro Agudo.

As equipes seguem trabalhando na região mesmo diante da chuva, da baixa visibilidade e das dificuldades de acesso provocadas pelo relevo.

Quem estava no helicóptero?