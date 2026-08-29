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Divisão da África está em estado crítico de 'não retorno', e cientistas já falam sobre o surgimento de um novo oceano no meio do continente

Dois estudos de 2026 indicam que a ruptura avançou mais do que se sabia; em Turkana, crosta cristalina caiu a cerca de 13 km

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:03

Novas análises mostram afinamento profundo no Rift da África Oriental
Novas análises mostram afinamento profundo no Rift da África Oriental Crédito: Reprodução / YouTube / Imagem Editada

A África está passando por uma transformação lenta, mas decisiva. O leste se estica, as placas se afastam e, com o tempo, um novo oceano pode nascer enquanto o continente se divide. Mas quando os cientistas olharam para lá em 2026 encontraram novidades.

Em um dos pontos mais frágeis do continente, na região de Turkana, entre Quênia e Etiópia, a crosta chegou a cerca de 13 quilômetros. Essa espessura é considerada extremamente fina para as proporções continentais e configura uma fase chamada “necking”, ou estrangulamento.

Divisão da África

Na escala do tempo da Terra, a transformação já está em curso e mostra que o planeta segue em constante movimento por Reprodução / YouTube
Em 2005, uma grande fenda se abriu na Etiópia em poucos minutos, mostrando a força do processo geológico por Reprodução / YouTube
O movimento envolve a Placa Núbia e a Placa Somali, que se afastam alguns centímetros por ano por Reprodução / YouTube
A separação começou há cerca de 30 milhões de anos, na região de Afar, no norte da Etiópia por Reprodução / YouTube
Esse fenômeno acontece no Sistema de Rift da África Oriental e pode levar à formação de um novo oceano no futuro por Reprodução / YouTube
A África passa por um processo lento e contínuo de divisão, causado pelo afastamento de grandes placas tectônicas por Reprodução / YouTube
Embora quase imperceptível no dia a dia, a ruptura já provoca fissuras no solo, terremotos e mudanças na paisagemEmbora quase imperceptível no dia a dia, a ruptura já provoca fissuras no solo, terremotos e mudanças na paisagem por Reprodução / YouTube
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Na escala do tempo da Terra, a transformação já está em curso e mostra que o planeta segue em constante movimento por Reprodução / YouTube

Crosta no limite

O primeiro diagnóstico foi publicado em abril na Nature Communications. Christian Rowan e colegas combinaram dados sísmicos de alta resolução, informações de poços e modelos do interior da Terra para reconstruir o que acontece sob o Rift de Turkana.

O resultado colocou esse pedaço da África em uma categoria até então inédita entre riftes continentais ativos. A crosta passa pelo chamado “necking”, fase em que a deformação se concentra no eixo e a camada continental começa a afinar intensamente.

No eixo de Turkana, a equipe calculou 12,7 ± 2,8 quilômetros de crosta cristalina. Nas margens, são mais de 35 quilômetros. É a primeira identificação direta de um rifte continental ativo atravessando essa etapa crítica de sua evolução.

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A fenda enfraqueceu

A África vem sendo puxada nessa região há dezenas de milhões de anos. Hoje, as placas Núbia e Somali se afastam em Turkana aproximadamente 4,7 milímetros por ano, enquanto a crosta é esticada e fraturada lentamente.

O estudo estima que o estrangulamento da crosta começou há cerca de 4 milhões de anos, após um período de vulcanismo intenso. A partir daí, a deformação passou a se concentrar em uma faixa mais estreita do continente.

Quanto mais fina a crosta se torna, mais fácil é continuar deformando aquela região. Assim, em vez de distribuir o esforço por uma área gigantesca, a África passa a ceder preferencialmente pela mesma cicatriz geológica.

Lago Turkana ocupa uma das regiões mais avançadas do processo de afinamento da crosta no leste africano
Lago Turkana ocupa uma das regiões mais avançadas do processo de afinamento da crosta no leste africano Crédito: NASA / MODIS

Porém, a transição para a chamada oceanização, quando começa a nascer um novo assoalho oceânico, ainda deve levar alguns milhões de anos.

Diagnóstico se amplia

Em junho, outro trabalho foi disponibilizado online pela Geoscience Frontiers. Liderado por Rasheed Ajala, o estudo usou um dos modelos de tomografia sísmica de maior resolução da África e reuniu dados de diferentes partes do sistema de riftes.

O diagnóstico encontrou afinamento intenso e disseminado do manto litosférico por todo o Rift da África Oriental. No ramo oriental, rico em magma, crosta e manto tendem a afinar juntos. No ocidental, menos vulcânico, o comportamento é mais irregular.

Isso impede imaginar a África como uma folha rasgando uniformemente de norte a sul. Cada trecho está em um estágio diferente. Alguns permanecem relativamente imaturos, enquanto Turkana e Afar apresentam sinais muito mais avançados da transformação continental.

Tags:

Oceano Terra Ciência Tecnologia Geologia África

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