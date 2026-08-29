GEOLOGIA

Divisão da África está em estado crítico de 'não retorno', e cientistas já falam sobre o surgimento de um novo oceano no meio do continente

Dois estudos de 2026 indicam que a ruptura avançou mais do que se sabia; em Turkana, crosta cristalina caiu a cerca de 13 km



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:03

Novas análises mostram afinamento profundo no Rift da África Oriental Crédito: Reprodução / YouTube / Imagem Editada

A África está passando por uma transformação lenta, mas decisiva. O leste se estica, as placas se afastam e, com o tempo, um novo oceano pode nascer enquanto o continente se divide. Mas quando os cientistas olharam para lá em 2026 encontraram novidades.

Em um dos pontos mais frágeis do continente, na região de Turkana, entre Quênia e Etiópia, a crosta chegou a cerca de 13 quilômetros. Essa espessura é considerada extremamente fina para as proporções continentais e configura uma fase chamada “necking”, ou estrangulamento.

Divisão da África 1 de 7

Crosta no limite

O primeiro diagnóstico foi publicado em abril na Nature Communications. Christian Rowan e colegas combinaram dados sísmicos de alta resolução, informações de poços e modelos do interior da Terra para reconstruir o que acontece sob o Rift de Turkana.

O resultado colocou esse pedaço da África em uma categoria até então inédita entre riftes continentais ativos. A crosta passa pelo chamado “necking”, fase em que a deformação se concentra no eixo e a camada continental começa a afinar intensamente.

No eixo de Turkana, a equipe calculou 12,7 ± 2,8 quilômetros de crosta cristalina. Nas margens, são mais de 35 quilômetros. É a primeira identificação direta de um rifte continental ativo atravessando essa etapa crítica de sua evolução.

A fenda enfraqueceu

A África vem sendo puxada nessa região há dezenas de milhões de anos. Hoje, as placas Núbia e Somali se afastam em Turkana aproximadamente 4,7 milímetros por ano, enquanto a crosta é esticada e fraturada lentamente.

O estudo estima que o estrangulamento da crosta começou há cerca de 4 milhões de anos, após um período de vulcanismo intenso. A partir daí, a deformação passou a se concentrar em uma faixa mais estreita do continente.

Quanto mais fina a crosta se torna, mais fácil é continuar deformando aquela região. Assim, em vez de distribuir o esforço por uma área gigantesca, a África passa a ceder preferencialmente pela mesma cicatriz geológica.

Lago Turkana ocupa uma das regiões mais avançadas do processo de afinamento da crosta no leste africano Crédito: NASA / MODIS

Porém, a transição para a chamada oceanização, quando começa a nascer um novo assoalho oceânico, ainda deve levar alguns milhões de anos.

Diagnóstico se amplia

Em junho, outro trabalho foi disponibilizado online pela Geoscience Frontiers. Liderado por Rasheed Ajala, o estudo usou um dos modelos de tomografia sísmica de maior resolução da África e reuniu dados de diferentes partes do sistema de riftes.

O diagnóstico encontrou afinamento intenso e disseminado do manto litosférico por todo o Rift da África Oriental. No ramo oriental, rico em magma, crosta e manto tendem a afinar juntos. No ocidental, menos vulcânico, o comportamento é mais irregular.