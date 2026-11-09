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DJ ao vivo, buffet saudável e aulas com três professores: como será a comemoração de dois anos do Studio Velocity Salvador Shopping

Evento será realizado em 14 de novembro, com aulas especiais de bike indoor às 7h, 9h e 11h, além de experiências para alunos e convidados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:51

Studio Velocity Salvador Shopping
Studio Velocity Salvador Shopping Crédito: Divulgação

O Studio Velocity celebra dois anos de funcionamento no Salvador Shopping no próximo dia 14 de novembro. Para marcar a data, a unidade preparou uma programação especial que combina aulas de bike indoor, música ao vivo e experiências gastronômicas.

Localizado no piso G2 do shopping, o espaço terá aulas especiais às 7h, 9h e 11h. Cada sessão será conduzida por três professores simultaneamente, em uma proposta que busca tornar o treino ainda mais dinâmico e coletivo.

Studio Velocity Salvador Shopping

Studio Velocity Salvador Shopping por Divulgação
Studio Velocity Salvador Shopping por Divulgação
Studio Velocity Salvador Shopping por Divulgação
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Studio Velocity Salvador Shopping por Divulgação

A música também terá papel de destaque na comemoração. Um DJ ficará dentro da sala durante as atividades, tocando ao vivo para acompanhar o ritmo dos exercícios e animar os participantes.

Depois das aulas, alunos e convidados poderão aproveitar um buffet da Move Gourmet, com opções sem glúten, sem adição de açúcar e sem lactose. A programação inclui ainda ativações de parceiros e a venda de uma camisa comemorativa desenvolvida para o aniversário, pelo valor de R$ 130.

Uma das primeiras unidades da marca no Nordeste, o Studio Velocity completa dois anos apostando na combinação de exercício físico, música e convivência para fortalecer a relação com sua comunidade de alunos.

Serviço

Aniversário de dois anos do Studio Velocity Salvador Shopping

  • Data: 14 de novembro de 2026
  • Horários das aulas: 7h, 9h e 11h
  • Local: Studio Velocity Salvador Shopping, piso G2
  • Destaques: aulas com três professores, DJ ao vivo, buffet da Move Gourmet e ativações de parceiros
  • Camisa comemorativa: R$ 130
  • Mais informações e reservas: WhatsApp (71) 99318-1605

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