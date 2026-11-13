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DJ baiana Lunna Montty mistura pagodão e música eletrônica em apresentação inédita nesta sexta-feira (13)

Artista integra projeto musical da Beats no YouTube e prepara set com dancehall, ritmos baianos e referências da cultura de pista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:10

Beats Esquenta Fest com Lunna Montty
Beats Esquenta Fest com Lunna Montty Crédito: Divulgação

A DJ e performer baiana Lunna Montty é a atração do Beats Esquenta Fest desta sexta-feira (13). A partir das 19h, a artista apresenta um set inédito no canal da marca no YouTube, com uma mistura de dancehall, pagodão baiano e música eletrônica.

O projeto, criado pela Beats, marca de drinques prontos da Ambev, reúne apresentações de artistas brasileiros em um formato intimista, com sets gravados dentro de uma casa. A iniciativa estreou com Pedro Sampaio e terá novos episódios ao longo de novembro.

Beats Esquenta Fest com Lunna Montty

Beats Esquenta Fest com Lunna Montty por Divulgação
Beats Esquenta Fest com Lunna Montty por Divulgação
Beats Esquenta Fest reúne Pedro Sampaio, Lunna Montty e outros DJs em projeto musical no YouTube por Divulgou
Lunna Montty por Divulgação
Lunna Montty é coreógrafa, dançarina, modelo e DJ por Divulgação
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Beats Esquenta Fest com Lunna Montty por Divulgação

Natural de Salvador, Lunna construiu sua identidade musical a partir de diferentes influências da cultura de pista. Conhecida por unir música, dança e performance, a DJ explora sonoridades que vão dos ritmos baianos à música eletrônica.

Antes de assumir as pick-ups, a artista integrou o AfroBapho, coletivo de jovens negros LGBTQIA+ da periferia de Salvador. Sua trajetória começou pela dança, mas a discotecagem se tornou outra forma de expressar sua identidade. Atualmente, suas apresentações também carregam referências do vogue e da cena musical baiana.

Para o Beats Esquenta Fest, Lunna preparou uma seleção que representa suas raízes e a diversidade de suas referências musicais.

"Participar do Esquenta Fest foi um momento único, onde pude me conectar com pessoas diversas, onde criei uma narrativa de como iniciar e finalizar meu set, onde pude levar pessoas que eu admiro e que são minhas irmãs pra minha playlist e levar meu tempero baiano pra lugares chiquérrimos", contou.

Beats Esquenta Fest reúne DJs brasileiros

A iniciativa da Beats surgiu com a proposta de transformar o momento do esquenta em uma experiência de entretenimento. Uma pesquisa realizada pela marca com mil brasileiros apontou que, entre os jovens da Geração Z, de 18 a 24 anos, 70% valorizam mais as interações presenciais do que as virtuais.

As apresentações foram gravadas dentro de uma casa, com cômodos como sala e quarto transformados em espaços para os sets. A proposta é aproximar o público da espontaneidade dos encontros entre amigos.

Além de Lunna Montty e Pedro Sampaio, a programação reúne MU540, Deekapz e Rafa Militão. Os artistas representam diferentes vertentes da música e da cultura de pista brasileira.

Para Lunna, o esquenta não depende de horário ou lugar específico, mas da companhia e da disposição para aproveitar o momento.

"Acho que a partir do momento que você tá com sua galera, tá em vibe boa, o esquenta pode ser em qualquer horário. Aquele ditado: 'Quem faz o rolê somos nós'. Então, se tem aquele momento daora de fazer aquele esquenta dentro de casa ou em qualquer outro lugar, vamos tá fazendo, porque a ideia é viver momentos", afirmou.

O set de Lunna Montty estreia nesta sexta-feira (13), às 19h, no canal oficial de Beats no YouTube.

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