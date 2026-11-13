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DJ baiana Lunna Montty mistura pagodão e música eletrônica em apresentação inédita nesta sexta-feira (13)

Artista integra projeto musical da Beats no YouTube e prepara set com dancehall, ritmos baianos e referências da cultura de pista

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:10

Beats Esquenta Fest com Lunna Montty Crédito: Divulgação

A DJ e performer baiana Lunna Montty é a atração do Beats Esquenta Fest desta sexta-feira (13). A partir das 19h, a artista apresenta um set inédito no canal da marca no YouTube, com uma mistura de dancehall, pagodão baiano e música eletrônica.

O projeto, criado pela Beats, marca de drinques prontos da Ambev, reúne apresentações de artistas brasileiros em um formato intimista, com sets gravados dentro de uma casa. A iniciativa estreou com Pedro Sampaio e terá novos episódios ao longo de novembro.

Beats Esquenta Fest com Lunna Montty 1 de 5

Natural de Salvador, Lunna construiu sua identidade musical a partir de diferentes influências da cultura de pista. Conhecida por unir música, dança e performance, a DJ explora sonoridades que vão dos ritmos baianos à música eletrônica.

Antes de assumir as pick-ups, a artista integrou o AfroBapho, coletivo de jovens negros LGBTQIA+ da periferia de Salvador. Sua trajetória começou pela dança, mas a discotecagem se tornou outra forma de expressar sua identidade. Atualmente, suas apresentações também carregam referências do vogue e da cena musical baiana.

Para o Beats Esquenta Fest, Lunna preparou uma seleção que representa suas raízes e a diversidade de suas referências musicais.

"Participar do Esquenta Fest foi um momento único, onde pude me conectar com pessoas diversas, onde criei uma narrativa de como iniciar e finalizar meu set, onde pude levar pessoas que eu admiro e que são minhas irmãs pra minha playlist e levar meu tempero baiano pra lugares chiquérrimos", contou.

Beats Esquenta Fest reúne DJs brasileiros

A iniciativa da Beats surgiu com a proposta de transformar o momento do esquenta em uma experiência de entretenimento. Uma pesquisa realizada pela marca com mil brasileiros apontou que, entre os jovens da Geração Z, de 18 a 24 anos, 70% valorizam mais as interações presenciais do que as virtuais.

As apresentações foram gravadas dentro de uma casa, com cômodos como sala e quarto transformados em espaços para os sets. A proposta é aproximar o público da espontaneidade dos encontros entre amigos.

Além de Lunna Montty e Pedro Sampaio, a programação reúne MU540, Deekapz e Rafa Militão. Os artistas representam diferentes vertentes da música e da cultura de pista brasileira.

Para Lunna, o esquenta não depende de horário ou lugar específico, mas da companhia e da disposição para aproveitar o momento.

"Acho que a partir do momento que você tá com sua galera, tá em vibe boa, o esquenta pode ser em qualquer horário. Aquele ditado: 'Quem faz o rolê somos nós'. Então, se tem aquele momento daora de fazer aquele esquenta dentro de casa ou em qualquer outro lugar, vamos tá fazendo, porque a ideia é viver momentos", afirmou.