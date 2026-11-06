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DJ Tamy volta a Salvador para edição internacional da Everyday People no Pelourinho

Festa acontece nesta sexta-feira (6), na Cruz Caída, e reúne artistas e movimentos ligados à música e à cultura afro-diaspórica de diferentes regiões do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19:14

DJ Tamy retorna a Salvador para se apresentar na Everyday People
DJ Tamy retorna a Salvador para se apresentar na Everyday People Crédito: Divulgação

O Pelourinho recebe nesta sexta-feira (6) uma edição internacional da Everyday People, movimento que conecta música, identidade e cultura afro-diaspórica em diferentes cidades do mundo. Entre as atrações está a DJ Tamy, que retorna a Salvador para comandar a pista da festa na Cruz Caída, na Praça da Sé.

A programação também promove um encontro entre movimentos culturais de diferentes regiões do país. Participam o AfroGroove, de São Paulo, o YOLO, do Rio de Janeiro, e O Pente, iniciativa criada na Bahia. A proposta é aproximar artistas e projetos que movimentam a cena da música preta em diferentes territórios.

Com mais de 15 anos de carreira, Tamy começou a discotecar em 2007 e construiu um repertório que transita entre funk, R&B, hip-hop, pop e música brasileira. A DJ já passou por festivais como Rock in Rio, Afropunk e Lollapalooza Brasil 2026. Também participou de quatro edições consecutivas do Réveillon do Rio de Janeiro e comandou o after do show de Shakira neste ano.

DJ Tamy

DJ Tamy por Reprodução/Instagram
DJ Tamy por Reprodução/Instagram
DJ Tamy por Reprodução/Instagram
DJ Tamy por Reprodução/Instagram
DJ Tamy por Divulgação
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DJ Tamy por Reprodução/Instagram

A artista esteve em Salvador em maio, durante a Yolo Love Party + Africanize. Sobre o novo retorno, ela destaca a relação da capital baiana com a música e a cultura negra.

“Salvador tem uma energia que é difícil explicar. É uma cidade onde a música faz parte da identidade das pessoas, da história e da maneira como elas vivem. Voltar para cá é sempre especial”, afirma.

Criada como uma comunidade e plataforma cultural, a Everyday People realiza eventos em cidades como Nova York, Los Angeles, Londres, Paris, Amsterdã, Lisboa, Accra, Lagos e Cidade do Cabo. O projeto utiliza a música e as expressões culturais da diáspora africana como ponto de conexão entre diferentes públicos.

Além de DJ Tamy, a edição desta sexta terá apresentações de DJ K-Meta, Cabaneco, Miran.ds, DJ Raiz e Apaulilo, além de participações de A Dama e Rafiky Black.

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