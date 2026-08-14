CELEBRAÇÃO

'Do nosso jeitinho': Viih Tube e Eliezer se casam no civil com perrengue na roupa e reação divertida do filho

Cerimônia realizada nesta sexta-feira (14) marcou o início de três dias de comemoração em uma fazenda em São Paulo

Kamila Macedo

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 23:50

Viih Tube e Eliezer se casam no civil em cerimônia no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

Viih Tube e Eliezer oficializaram a união com o casamento no civil nesta sexta-feira (14), dando o pontapé inicial em uma maratona de três dias de celebração na Fazenda Capela do Bosque, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Ao lado de familiares, amigos e dos filhos, Lua e Ravi, o casal trocou alianças em uma cerimônia intimista marcada por momentos descontraídos.

"O civil sendo do nosso jeitinho. Imagina amanhã, socorro!", brincou a influenciadora ao compartilhar os bastidores do evento nas redes sociais.

Detalhes do casamento no civil de Viih Tube e Eliezer 1 de 22

Antes da entrada, o noivo passou por um imprevisto com o figurino: a camisa escolhida por Eliezer não servia direito e ele precisou rasgar as mangas pouco antes de caminhar até o altar. O perrengue foi resolvido de forma improvisada para que a celebração pudesse começar.

No vídeo publicado, é possível ouvir um coro de convidados dizendo, em tom de brincadeira: “Lá vem o noivo”.

Outro momento que arrancou risadas dos presentes envolveu o caçula do casal, Ravi, de 1 ano e 9 meses. No instante em que a celebrante conduzia os votos e perguntava se Viih aceitava se casar com Eliezer, o bebê soltou um sonoro "não" ao fundo.

Para a ocasião, a ex-BBB apostou em um vestido branco longo, modelo tomara que caia, feito sob medida pela estilista Silvana Schatt, enquanto o noivo optou por um terno em tom claro. Os filhos do casal participaram ativamente da cerimônia e acompanharam os pais no momento da assinatura dos papéis que oficializaram a união.

A celebração do casamento civil é apenas a primeira etapa da programação do fim de semana. De acordo com Eliezer, eles se prepararam para receber os convidados ao longo de três dias consecutivos de festa.

Segundo a revista Quem, o dress code do primeiro dia exigia traje esporte fino ou passeio, com as cores terracota, laranja e verde-oliva vetadas. Para os homens, as tonalidades recomendadas eram leves; para as mulheres, cores alegres. Havia ainda uma recomendação adicional para que as convidadas dessem preferência a vestidos fluidos e saltos em bloco, devido ao tipo de solo do local escolhido.