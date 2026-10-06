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Do vermelho ao dourado no Réveillon: quais as melhores cores para cada signo virar o Ano Novo

A proposta também permite acrescentar ao dourado uma tonalidade tradicionalmente relacionada ao signo

Kaíky Almeida

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:13

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O branco, que é tradicionalmente a cor mais usada nas festas de Réveillon no Brasil, pode não ser a melhor opção quando se tem em mente a diversidade do zodíaco. Quem escolhe a roupa da virada de acordo com o significado atribuído às cores pode apostar em outro tom para receber 2027.

O dourado é uma opção que aparece como uma cor para o próximo Ano-Novo, relacionado à luz, abundância, autoconfiança e reconhecimento. A proposta também permite acrescentar ao dourado uma tonalidade tradicionalmente relacionada ao signo.

Veja a cor associada a cada signo

Áries aparece ligado a vermelho, amarelo e salmão; Touro, a verde, marrom e tons pastéis; e Gêmeos, a azul, amarelo e lilás.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Para Câncer, aparecem branco, prata e azul. Leão tem laranja, dourado e amarelo; Virgem, roxo, branco e marrom; Libra, rosa, verde e tons pastéis; e Escorpião, vinho, preto e vermelho.

Os signos no trabalho 1 de 12

Sagitário é associado a violeta, azul e laranja; Capricórnio, a preto, verde e marrom; Aquário, a azul, lilás e amarelo; e Peixes, a azul, verde e branco.

Dessa forma, o dourado pode funcionar como ponto de partida para a roupa da virada, enquanto as demais cores acrescentam significados diferentes. Mais do que uma regra para o Réveillon, a escolha faz parte das tradições e interpretações simbólicas usadas por quem gosta de começar o ano representando desejos para o ciclo que se inicia.