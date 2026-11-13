ENTREVISTA EXCLUSIVA

‘Doce Caos’: Majur transforma vulnerabilidade em força e mistura ritmos brasileiros em novo álbum

Em entrevista ao CORREIO, cantora fala sobre o processo de criação do disco, a liberdade de experimentar diferentes sonoridades e o reencontro com suas próprias versões após experiências que transformaram sua trajetória

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:21

Majur apresenta “Doce Caos”, álbum em que transforma vivências pessoais, contradições e liberdade criativa em música Crédito: Lucas Nogueira

Aos 31 anos, Majur parece menos interessada em responder às expectativas que acompanharam sua trajetória do que em descobrir quantas possibilidades ainda cabem dentro de si. Em “Doce Caos”, seu quarto álbum de estúdio, a cantora baiana transforma experiências pessoais em matéria-prima para um trabalho que encontra na mistura de ritmos, sentimentos e referências sua principal identidade. Entre arrocha, ijexá, MPB, R&B e amapiano, a artista reivindica a brasilidade como território de criação e faz da vulnerabilidade uma dimensão de sua potência.

Lançado nesta sexta-feira (13), o disco reúne dez faixas autorais, uma releitura de “Tigresa”, de Caetano Veloso, e participações de Tasha & Tracie, Mariene de Castro, Simone Morena, J. Eskine e Titica. Mais do que uma mudança de sonoridade, o trabalho representa um momento de amadurecimento para quem, depois de apresentar diferentes caminhos em “Ojunifé” (2021), “ARRISCA” (2023) e “Gira Mundo” (2025), chega a uma nova etapa sem a necessidade de negar o que viveu anteriormente.

“Não há o que deixar para trás quando a vida é feita absolutamente do que é passado. Se a gente amadurece, aquilo faz parte da nossa história, nos ensina o valor das coisas e também é o que nos faz”, reflete. A artista reconhece que chegou aos 30 anos diferente da pessoa que imaginava ser, mas com mais disposição para experimentar. Em vez de enxergar a maturidade como encerramento de ciclos, prefere compreendê-la como abertura para novas possibilidades.

Essa disposição aparece na própria arquitetura do álbum. A faixa de abertura, “Doeu Demais”, coloca o sofrimento no centro da narrativa e estabelece o tom emocional do projeto. Ao escolher começar pela dor, Majur revisita uma postura que, durante muito tempo, orientou sua maneira de lidar com as dificuldades: esconder fragilidades para sustentar a imagem de alguém forte. Com o tempo, percebeu que silenciar os próprios sentimentos não significava superá-los.

“Doce Caos” de Majur 1 de 8

“Eu não gosto de sentir dor e não sou uma pessoa que gosta de demonstrar fragilidade. Já cobri muito as coisas que sofro para ser a forte. Mas percebi que isso nunca valeu a pena, porque só ficaram as feridas guardadas”, conta. A música surge, assim, como uma forma de reconhecer o que aconteceu e evitar que experiências não elaboradas continuem determinando o futuro. O disco acompanha acontecimentos vividos pela cantora desde 2023 e transforma esse percurso em narrativa musical.

A vulnerabilidade, entretanto, não aparece dissociada da celebração. É justamente nessa contradição que o título ganha sentido: existe doçura na possibilidade de continuar, mas também caos nas experiências que marcam esse processo. Para Majur, a música produzida na Bahia carrega naturalmente essa capacidade de reunir reflexão e movimento. “Tudo que é feito na Bahia, quando é afro, é pop, porque balança o povo, conversa diretamente com o corpo e a alma das pessoas”, afirma.

A relação com Salvador atravessa a construção sonora do álbum. Ao combinar gêneros e referências, a cantora procura reproduzir uma característica que reconhece na cultura da cidade: a liberdade de misturar influências sem abrir mão da identidade. A alegria, nesse contexto, não significa ignorar as dificuldades, mas encontrar maneiras de seguir existindo apesar delas. É uma compreensão de brasilidade que passa pelo corpo, pela ancestralidade e pela experiência cotidiana.

O amor também ocupa lugar central nesta investigação. Ao assumir sua vivência como mulher demissexual, Majur aborda relações construídas a partir de vínculos emocionais e de uma conexão mais profunda. Em faixas como “Viciada”, “Apaixonada”, com Simone Morena, “Olhos de Jabuticaba” e “Você Tem Ciúme de Mim”, a intimidade deixa de ser apenas assunto pessoal para ganhar dimensão pop. “O amor é pop. Quando você está apaixonada, existe uma euforia dentro de você, uma felicidade absurda, vontade de pular, rir, gritar e sair”, observa.

As participações ajudam a ampliar esse universo. A cantora conta que pensou cuidadosamente nos encontros e procurou estabelecer diálogos com diferentes segmentos da música brasileira. Em vez de simplesmente convidar artistas para reproduzirem suas próprias sonoridades, decidiu também se adaptar aos universos musicais de cada parceria. Titica, Tasha & Tracie, J. Eskine, Simone Morena e Mariene de Castro representam, assim, diferentes possibilidades de troca. A estratégia também aproxima públicos e evidencia a disposição de Majur para pesquisar e experimentar.

Entre as referências escolhidas está “Tigresa”, de Caetano Veloso, artista que teve papel importante em sua trajetória. Na releitura, Majur parte de um trecho da composição para construir uma versão com atmosfera jazzística e dançante. A identificação passa pela imagem feminina evocada na música e pela possibilidade de reconhecer nela uma mulher negra forte. A escolha também dialoga com a pantera, figura que orienta visualmente esta nova fase.

O animal simboliza uma artista que aprendeu a conciliar força e vulnerabilidade, características que nem sempre foram apresentadas como complementares. Agora, a imagem ganha desdobramento nos palcos. Majur prepara um espetáculo performático que terá a participação de sete coreógrafos, balé, recursos audiovisuais e interação com o público. A intenção é fazer da apresentação uma extensão do universo construído no álbum, com dança e teatralidade ocupando papel central.