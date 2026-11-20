CULTURA

Documentário dirigido por Gloria Pires sobre o Balé Folclórico da Bahia estreia na próxima terça-feira (24)

'Direto ao Coração' reúne depoimentos de Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Daniela Mercury

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 13:21

Gloria Pires dirigiu documentário sobre o Balé Folclórico da Bahia Crédito: Cecília Leite

A atriz Gloria Pires assina o roteiro e a direção de 'Direto ao Coração', documentário que conta os 38 anos de história do Balé Folclórico da Bahia (BFB). O filme terá pré-estreia para convidados no dia 24 de novembro, às 19h, em duas salas do Cine Glauber Rocha, em Salvador.

Gloria Pires dirigiu documentário sobre o Balé Folclórico da Bahia 1 de 11

Com 80 minutos de duração e classificação livre, o longa mostra a história da única companhia profissional de dança folclórica do Brasil. O filme traz entrevistas com Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Germaine Acogny e José Possi Neto.

Também participam o fundador e diretor geral da companhia, Walson Botelho, conhecido como Vavá, e o diretor artístico José Carlos Arandiba, o Zebrinha. Ex-dançarinos do grupo que hoje trabalham em grandes companhias fora do país completam os depoimentos.

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A equipe gravou cenas em Salvador, onde fica a sede do grupo, no Pelourinho, e também no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos Estados Unidos (Nova York e Atlanta), no Benim e no Senegal. As filmagens começaram em 2022, época em que o Balé voltou aos palcos depois de quase fechar as portas durante a pandemia de Covid-19.

"A trajetória vitoriosa do balé passa por inúmeros momentos desafiadores ao longo de sua história, sendo a pandemia o mais grave de todos. O filme constrói sua narrativa a partir dos que viveram esse enorme desafio, mostrando também a capacidade de reinvenção de cada um e do grupo", explicou Gloria Pires.

A diretora contou que aceitou o projeto por admirar o trabalho social e artístico do grupo: "O que me moveu, como diretora, foi o propósito: me emociona o trabalho desenvolvido pelo Balé. Sinto-me honrada por eternizá-lo, contando com o olhar poético e mágico que Marcelo Brito imprime, em sua fotografia".

Memórias e estreia para o público

Para Vavá Botelho, que também trabalha como produtor do longa, o título surgiu de forma natural durante uma conversa com Gloria sobre o trabalho da companhia. "Conceber Direto ao Coração foi como abrir um baú de memórias, recordar de tantas histórias e situações. Vai ser emocionante ver todas aquelas lembranças ganhando o mundo", afirmou o fundador.

A data de estreia nos cinemas e nas plataformas de streaming ainda não foi divulgada. Antes de chegar ao público geral, a produção deve passar por festivais de cinema. "Estamos em tratativas para que essa obra chegue o quanto antes ao público", adiantou Vavá.