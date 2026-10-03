ASSUSTADOR

Doença assustadora faz influenciadora de 25 anos perder os movimentos das pernas 'do nada' e ficar sem andar por mais de uma semana; entenda

Marcela Montellato contou que precisou de ajuda até para sair da cama após desenvolver neurite vestibular, inflamação que afeta o equilíbrio

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:59

Marcela Montellato Crédito: Reprodução

A influenciadora Marcela Montellato, de 25 anos, revelou que passou oito dias sem conseguir andar após desenvolver uma neurite vestibular. A criadora de conteúdo contou que enfrentou uma crise intensa de vertigem e chegou a precisar da ajuda dos pais para realizar atividades simples do cotidiano.

Segundo Marcela, os sintomas começaram de maneira repentina. Com a piora do quadro, ela foi levada ao hospital pelos pais e recebeu o diagnóstico de neurite vestibular, uma inflamação que compromete o nervo responsável por transmitir ao cérebro informações relacionadas ao equilíbrio. “Meus pais me levaram correndo para o hospital”, contou a influenciadora.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Marcela explicou ainda que precisou recorrer à narração sobre as imagens porque estava tendo dificuldade para olhar diretamente para a câmera e falar.

Durante o período de recuperação, ela também passou a compartilhar com os seguidores músicas, séries e livros que estava acompanhando.

O que é neurite vestibular?

A neurite vestibular é uma inflamação do nervo vestibular, responsável por levar ao cérebro informações sobre a posição e os movimentos da cabeça.

Quando esse sistema é afetado, a pessoa pode apresentar vertigem intensa, náuseas, vômitos, desequilíbrio e dificuldade para permanecer em pé ou caminhar.

Apesar de poder ser confundida com labirintite, a neurite vestibular não é a mesma condição. Uma das diferenças é que uma perda significativa de audição normalmente não faz parte do quadro de neurite vestibular.

Quanto tempo dura?

A recuperação costuma ocorrer gradualmente. Mesmo depois da fase mais intensa da vertigem, algumas pessoas podem continuar apresentando instabilidade e alterações no equilíbrio durante semanas ou até meses.

No caso de Marcela, a influenciadora relatou ter passado oito dias sem conseguir andar por causa da intensidade dos sintomas.

Quadros intensos de vertigem que começam repentinamente devem ser avaliados por um profissional de saúde. Isso porque diferentes condições podem provocar sintomas semelhantes, inclusive problemas neurológicos, e é necessário investigar a origem antes de estabelecer o diagnóstico.

Quem é Marcela Montellato?

Marcela Montellato tem 25 anos e ficou conhecida na internet por produzir vídeos de humor, viagens e relatos sobre a vida pessoal. Ela acumula aproximadamente 6,3 milhões de seguidores no TikTok e 1,8 milhão no Instagram.