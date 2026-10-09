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‘Dog House Brasil’: reality de Sabrina Sato emociona com histórias de adoção e reencontros

No primeiro episódio de Dog House Brasil, casal contou a história de Belinha, resgatada após ser atropelada e acolhida pela família

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:15

‘Dog House Brasil’: reality de Sabrina Sato emociona com histórias de adoção e reencontros Crédito: Divulgação

A adoção de uma cachorrinha se tornou uma das lembranças mais especiais da infância de Zoe, filha de Sabrina Sato. No primeiro episódio de Dog House Brasil, reality apresentado pela comunicadora no GNT e no Globoplay, ela e o marido, Nicolas Prattes, relembraram a chegada de Belinha à família e a emoção vivida pela menina.

Resgatada após ser atropelada, Belinha sofreu fraturas nas quatro patas e precisou passar por um ano de tratamento e fisioterapia. Depois desse período de recuperação, a cachorrinha foi adotada pelo casal e ganhou um lugar especial na rotina da família.

Dog House Brasil 1 de 10

Segundo Sabrina e Nicolas, a importância daquele momento ficou registrada em uma atividade escolar de Zoe. A menina escreveu no caderno que o dia mais feliz de sua vida foi quando ganhou Belinha.

O episódio de estreia também apresentou outras histórias de adoção. Miguel e a mãe, Erika, encontraram a cadelinha Estrela, que passou a se chamar Preta, e ganhou uma nova família após a perda do avô do menino. Já Olivia, uma criança com síndrome de Down, realizou o sonho de ter um cachorro com o apoio dos pais.

Apresentado por Sabrina, Dog House Brasil acompanha encontros entre cães resgatados e pessoas interessadas em adotar. A proposta é mostrar como a adoção pode transformar a vida dos animais e de quem decide acolhê-los.