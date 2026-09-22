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Dois anos antes de helicóptero desaparecer, Rick, da dupla com Renner, sofreu acidente de carro em SC

Cantor perdeu o controle do veículo após ser fechado por outro motorista e bateu contra a mureta de proteção da BR-282

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:43

Cantor da dupla Rick e Renner sofreu acidente em rodovia da Grande Florianópolis em outubro de 2024 Crédito: Reprodução

Dois anos antes de embarcar no helicóptero que desapareceu em Santa Catarina, o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, já havia passado por um acidente na região. Em outubro de 2024, o artista se envolveu em uma colisão enquanto dirigia pela BR-282, próximo a Águas Mornas, na Grande Florianópolis.

De acordo com a assessoria do cantor, Rick teria sido fechado por outro veículo. Ao perder o controle da direção, ele acabou batendo contra a mureta de proteção da rodovia. A parte dianteira do carro ficou danificada com o impacto.

Rick Sollo 1 de 4

Apesar da força da batida, o cantor não se feriu. Na ocasião, a dupla informou que ele estava em casa se recuperando do susto.

"Felizmente, o cantor não sofreu nenhum ferimento e está em casa, descansando do susto", afirmou a assessoria na época.

Cantor da dupla Rick e Renner sofreu acidente em rodovia da Grande Florianópolis em outubro de 2024 Crédito: Reprodução

Rick seguia para a casa de campo que mantém em Rancho Queimado, também na região da Grande Florianópolis, quando o acidente aconteceu. A colisão ocorreu durante a tarde, após chuva na região, com a pista molhada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e sinalizou o trecho da rodovia. Segundo o órgão, o acidente aconteceu por volta das 16h, no km 49 da BR-282.