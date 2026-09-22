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Dois anos antes de helicóptero desaparecer, Rick, da dupla com Renner, sofreu acidente de carro em SC

Cantor perdeu o controle do veículo após ser fechado por outro motorista e bateu contra a mureta de proteção da BR-282

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:43

Cantor da dupla Rick e Renner sofreu acidente em rodovia da Grande Florianópolis em outubro de 2024
Cantor da dupla Rick e Renner sofreu acidente em rodovia da Grande Florianópolis em outubro de 2024 Crédito: Reprodução

Dois anos antes de embarcar no helicóptero que desapareceu em Santa Catarina, o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, já havia passado por um acidente na região. Em outubro de 2024, o artista se envolveu em uma colisão enquanto dirigia pela BR-282, próximo a Águas Mornas, na Grande Florianópolis.

De acordo com a assessoria do cantor, Rick teria sido fechado por outro veículo. Ao perder o controle da direção, ele acabou batendo contra a mureta de proteção da rodovia. A parte dianteira do carro ficou danificada com o impacto.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Apesar da força da batida, o cantor não se feriu. Na ocasião, a dupla informou que ele estava em casa se recuperando do susto.

"Felizmente, o cantor não sofreu nenhum ferimento e está em casa, descansando do susto", afirmou a assessoria na época.

Cantor da dupla Rick e Renner sofreu acidente em rodovia da Grande Florianópolis em outubro de 2024
Cantor da dupla Rick e Renner sofreu acidente em rodovia da Grande Florianópolis em outubro de 2024 Crédito: Reprodução

Rick seguia para a casa de campo que mantém em Rancho Queimado, também na região da Grande Florianópolis, quando o acidente aconteceu. A colisão ocorreu durante a tarde, após chuva na região, com a pista molhada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e sinalizou o trecho da rodovia. Segundo o órgão, o acidente aconteceu por volta das 16h, no km 49 da BR-282.

O veículo conduzido pelo cantor era uma Troller com placas de Ituporanga, no Vale do Itajaí.

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