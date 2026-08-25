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Dolly Parton escreveu maior sucesso da carreira de Whitney Houston; saiba qual

Canção escrita por Dolly e lançada em 1973

Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 18:22

Sucesso de Dolly Parton é conhecido na voz de Whitney Houston Crédito: Reprodução | Instagram

Além de uma grande cantora, Dolly Parton se destacava também na composição. A rainha do country faleceu nesta terça-feira (25), aos 80 anos, e escreveu sucessos conhecidos em sua própria voz, que rendeu hits para outros artistas.

Entre as canções escritas pela cantora está “I Will Always Love You”, conhecida na voz de Whitney Houston, trilha do filme “O Guarda-Costas”, de 1992, que passou 14 semanas no topo da Billboard Hot 100, a principal parada de singles dos Estados Unidos, e vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo. Até hoje permanece como o single mais vendido por uma artista feminina.

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A canção foi escrita por Dolly e lançada em 1973. A canção foi composta pela artista como uma despedida para Porter Wagoner, seu parceiro de negócios e mentor, quando a estrela country decidiu se lançar na carreira solo.

Elvis Presley demonstrou interesse em regravar a canção em 1974, Dolly ficou emocionada, mas decidiu não liberar a regravação após o empresário do cantor, coronel Tom Parker, exigir metade dos direitos autorais da canção.