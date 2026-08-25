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Dolly Parton faleceu um mês antes da inauguração de museu sobre sua trajetória na música country

Ícone da música country e dona de sucessos como “Jolene”, cantora faleceu nesta terça-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 18:39

Dolly Parton
Dolly Parton Crédito: Divulgação

Dolly Parton (1946 - 2026) faleceu nesta terça-feira (25), aos 80 anos, pouco mais de um mês antes da inauguração da exposição Dolly's Life of Many Colors ("Museu Dolly: Minha Vida de Muitas Cores"), que homenageia a trajetória da artista na música country. Ela é dona de sucessos como “Jolene” e "I Will Always Love You”.

A previsão de abertura do museu era para meados de setembro deste ano, no outono. O espaço fica no terceiro andar do Hotel Songteller de Dolly Parton, empreendimento da própria cantora em Nashville, no Tennessee.

De acordo com o site oficial, o local abrigará a "maior exposição celebrando sua vida em qualquer lugar do mundo, abrangendo cada década marcante, do topo das montanhas ao topo do mundo".

Este não é o único projeto recente dedicado a homenagear a artista. O parque temático Dollywood, também no Tennessee, leva o nome de Parton e, recentemente, inaugurou a atração NightFlight Expedition.

Na época, Dolly não compareceu presencialmente ao evento de abertura por problemas de saúde. A solução encontrada foi participar de forma virtual, por meio de um vídeo.

"Agora, já contei a vocês antes, todos os meus fãs, que tive alguns probleminhas de saúde”, revelou Dolly no dia. "E às vezes fico um pouco tonta e desidratada. E estou desidratada. Então, meu médico de Nashville cortou minhas asas, dizendo: 'Você não vai viajar esta semana'", completou.

O comunicado sobre a morte da cantora foi feito pelas redes sociais por Bryan Seaver, sobrinho de Dolly e chefe de sua equipe de segurança. Segundo ele, a artista havia pedido anos antes que a mensagem fosse preparada para divulgação quando o fato ocorresse.

“A tristeza fica conosco, não com a Dolly. Dolly viveu na luz e está nos braços de Jesus, com certeza, ao lado de Carl, seus pais e incontáveis outros que a assistiram e que queriam encontrá-la nos céus”, disse Bryan.

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