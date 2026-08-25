Dolly Parton falou sobre o futuro quatro dias antes de morrer: 'Ainda tenho tanta coisa que quero realizar'

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 18:13
Dolly Parton passou os últimos dias de vida falando sobre o futuro. Quatro dias antes de morrer, aos 80 anos, a cantora concedeu uma entrevista à revista People e revelou que ainda tinha planos para a carreira, mesmo enquanto enfrentava problemas de saúde.
A conversa aconteceu na sexta-feira (21), mesmo dia em que Dolly foi internada no Vanderbilt University Medical Center, nos Estados Unidos, por complicações renais e autoimunes. Ainda assim, a artista mantinha o foco nos projetos que gostaria de tirar do papel. “Ainda tenho tanta coisa que quero realizar”, afirmou Dolly na entrevista. A cantora também disse que pretendia continuar trabalhando enquanto tivesse condições para ver seus planos se concretizarem.
Entre os projetos que estavam em seus planos estavam um musical autobiográfico na Broadway, uma turnê sinfônica e uma residência em Las Vegas. O espetáculo Dolly: A True Original Musical havia estreado em Nashville em 2025 e tinha planos de chegar à Broadway.
A artista também trabalhava no projeto Dolly Parton's Threads: My Songs in Symphony, além de manter a intenção de realizar uma temporada de shows em Las Vegas, que acabou sendo cancelada por causa de seu estado de saúde.
Dolly Parton
A preocupação com o tempo já havia aparecido em uma entrevista anterior. Em novembro de 2025, na edição especial da People que marcou seus 80 anos, Dolly falou sobre a quantidade de sonhos que ainda tinha.
A cantora dizia que acordava com novos projetos e ideias constantemente e que seu maior receio era não viver o suficiente para conseguir concretizá-los.
Mesmo diante das limitações físicas, Dolly continuou trabalhando e mantendo planos para o futuro. Em outubro de 2025, após cancelar apresentações, chegou a brincar com os fãs nas redes sociais ao escrever: “Ainda não estou morta”.
Quatro dias depois da última entrevista, Dolly Parton morreu aos 80 anos. O último registro público de sua fala sobre o futuro acabou ganhando um significado diferente: ela ainda acreditava que tinha muito a fazer.