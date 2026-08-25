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Dolly Parton morre aos 80 anos; família confirma morte da lenda da música country

Cantora marcou gerações, abriu espaço para novos artistas e seguia trabalhando mesmo após enfrentar problemas de saúde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:19

Dolly Parton Crédito: Jason Kempin/Getty Images

Dolly Parton morreu nesta terça-feira (25), aos 80 anos. A informação foi confirmada pela família da cantora por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

O anúncio foi feito por Bryan Seaver, sobrinho de Dolly e chefe da segurança da artista. Segundo ele, a cantora havia pedido anos atrás que a mensagem fosse preparada para ser divulgada quando sua morte acontecesse. “A tristeza fica conosco, não com a Dolly. Dolly viveu na luz e está nos braços de Jesus, com certeza, ao lado de Carl, seus pais e incontáveis outros que a assistiram e que queriam encontrá-la nos céus”, disse Bryan.

Dolly Parton

Dolly Parton por Divulgação
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Dolly Parton por Divulgação
Dolly Parton por Divulgação
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Dolly Parton por Divulgação
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Dolly Parton por Divulgação

Carl Thomas Dean, marido de Dolly, morreu em março de 2025. Os dois foram casados por décadas e mantiveram uma relação marcada pela discrição.

Na homenagem, o sobrinho também destacou o impacto da cantora na música e em outras áreas da cultura. “Dolly também abriu as portas para gerações de cantores, compositores, músicos e sonhadores de todos os campos da vida e de todos os continentes. Com seu exemplo, nós acreditamos que tudo era possível”, afirmou.

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A família ainda ressaltou que Dolly teve papel importante na transformação da música country e na trajetória de inúmeros artistas que vieram depois dela.

Problemas de saúde após morte do marido

Dolly vinha enfrentando problemas de saúde desde a morte de Carl Dean. Em entrevista à revista People, publicada no dia 21 de agosto, a cantora revelou que acabou deixando os próprios cuidados em segundo plano enquanto acompanhava o marido. “Não prestei atenção aos meus problemas”, contou.

Mesmo assim, ela dizia que continuava ativa profissionalmente e ainda tinha projetos pela frente. “Mas ainda estou trabalhando e há muitas coisas que eu ainda quero conquistar”, afirmou na ocasião.

Dolly Parton se tornou uma das artistas mais reconhecidas da música country e construiu uma carreira que atravessou décadas. Além da atuação como cantora e compositora, ficou conhecida pela influência cultural e pelo apoio dado a diferentes gerações de músicos.

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