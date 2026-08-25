LUTO

Dolly Parton morreu de quê? Cantora enfrentou problemas de saúde antes de morrer

Ícone da música country havia cancelado shows e falado recentemente sobre sua recuperação

Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16:12

Dolly Parton Crédito: Divulgação

A morte de Dolly Parton, aos 80 anos, nesta terça-feira (25), levantou dúvidas sobre o estado de saúde da cantora nos últimos meses. Apesar de a família ter confirmado que a artista morreu de forma pacífica em Nashville, nos Estados Unidos, a causa da morte não foi informada até o momento.

O anúncio foi feito por Bryan Seaver, sobrinho de Dolly e ex-chefe de segurança da cantora. Em uma publicação nas redes sociais, ele revelou que a própria artista havia pedido, anos atrás, que ele fizesse o anúncio quando o momento chegasse.

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Dolly vinha enfrentando problemas de saúde e chegou a cancelar compromissos profissionais. Em 2025, a irmã da cantora, Freida Parton, chamou a atenção dos fãs ao pedir orações pela artista.

“Muitos de vocês sabem que ela não tem se sentido muito bem ultimamente. Eu realmente acredito no poder da oração e sinto que devo pedir a todos que a amam que se unam a mim nessa corrente”, escreveu Freida na ocasião.

A cantora também cancelou apresentações que faria em Las Vegas e não compareceu a uma homenagem da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, onde receberia um prêmio humanitário.

Poucos dias antes da morte, Dolly falou sobre os problemas de saúde. Em entrevista à revista People, publicada no dia 21 de agosto, ela contou que havia negligenciado os próprios cuidados enquanto acompanhava o marido, Carl Dean, que morreu em março de 2025.

“Não prestei atenção aos meus problemas”, afirmou. Apesar disso, a cantora indicava que estava se recuperando e mantinha planos profissionais. “Ainda estou trabalhando e há muitas coisas que eu ainda quero conquistar”, disse.

Em 2026, Dolly havia retomado alguns compromissos e participava do processo criativo de “Dolly: An Original Musical”, produção inspirada em sua trajetória e prevista para chegar à Broadway.

O que se sabe sobre a causa da morte de Dolly Parton?

Até o momento, a família não revelou qual problema de saúde provocou a morte da cantora. O comunicado divulgado pelo sobrinho informa apenas que Dolly morreu pacificamente em Nashville.

Por isso, embora os problemas de saúde enfrentados nos últimos anos tenham sido mencionados publicamente, não é possível afirmar que algum deles tenha sido a causa da morte.