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'Dom de Iludir': nova série da Netflix com Marieta Severo e Alice Wegmann mistura doença misteriosa, golpes e segredos de família

Produção brasileira estreou nesta quarta-feira (28) com dez episódios e acompanha uma família milionária que se torna alvo de uma falsa terapeuta espiritual

Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:01

Dom de Iludir Crédito: Reprodução

Uma doença sem diagnóstico, uma mãe milionária disposta a tudo para salvar a filha e uma família de golpistas que enxerga na situação a oportunidade perfeita para enriquecer. Essa é a premissa de 'Dom de Iludir', nova série brasileira da Netflix, que estreou nesta quarta-feira (28). Protagonizada por Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa, a produção reúne suspense, romance e conflitos familiares em dez episódios.

Ambientada no Rio de Janeiro, a história acompanha Lúcia Rossetti (Marieta Severo), uma colecionadora de obras de arte que dedica boa parte da vida aos cuidados da filha, Maíra (Alice Wegmann). A jovem enfrenta uma doença misteriosa, que desafia os médicos e deixa a mãe cada vez mais desesperada em busca de respostas.

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Sem encontrar uma solução na medicina convencional, Lúcia decide procurar alternativas e conhece Irina (Nanda Costa), uma mulher que se apresenta como terapeuta espiritual e promete ajudar Maíra. O problema é que a suposta especialista não está interessada apenas na recuperação da jovem.

Irina pertence à família Petrov, um grupo envolvido em golpes e manipulações. Ao perceber a fragilidade emocional de Lúcia, ela encontra uma oportunidade de conquistar sua confiança e se aproximar da fortuna dos Rossetti.

A chegada da personagem desencadeia uma sequência de acontecimentos que coloca em risco não apenas o patrimônio da família, mas também segredos escondidos há anos.

Um dos principais conflitos da trama está na relação entre Lúcia e Maíra. Extremamente protetora, a personagem de Marieta Severo tenta controlar diferentes aspectos da vida da filha, criando uma convivência marcada pela dependência emocional e por constantes desentendimentos.

Durante a apresentação da série no Rio de Janeiro, Marieta explicou que o comportamento de Lúcia ganha novos significados conforme o público descobre detalhes de seu passado.

“As histórias da vida dela muitas vezes explicam o comportamento. E o bonito dessa série e desses personagens é isso: você vai fazendo descobertas que te ajudam a entender o mundo emocional de cada um deles”, afirmou ao Metrópoles.

Maíra também promete surpreender o público. Embora inicialmente pareça uma jovem fragilizada pela doença e pelo controle materno, a personagem apresenta diferentes camadas ao longo da história, colocando em dúvida quem realmente está sendo manipulado.

“É uma personagem muito diferente de tudo que eu já fiz. Foi muito desafiador. Não é a mocinha esperando o príncipe encantado chegar. É muito complexa, com muitas nuances”, contou Alice Wegmann.

Do outro lado da trama, José de Abreu interpreta Bóris Petrov, integrante da família de golpistas. Apesar de suas atitudes questionáveis, o personagem também demonstra preocupação com os próprios familiares, o que acrescenta novas contradições à história.

O núcleo dos Petrov conta ainda com Bárbara (Luciana Paes) e Natália (Giovanna de Jesus). A produção também reúne nomes como Rui Ricardo Diaz, Felipe Camargo e Laila Garin.

Criada por Diane Maia e Mirna Nogueira, com direção-geral de Mauro Mendonça Filho, 'Dom de Iludir' aposta em personagens que escondem intenções e desafiam as primeiras impressões do público.