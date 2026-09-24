Doméstica de Ísis Valverde trabalha por 7 anos, denuncia jornada de 12 horas e ganha R$ 30 mil na Justiça

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 22:51
A disputa trabalhista entre a atriz Ísis Valverde e a ex-funcionária Márcia Raimunda chegou ao fim após as duas partes fecharem um acordo de R$ 30 mil, dividido em seis parcelas de R$ 5 mil. A ação, que tramitava na Justiça desde 2024, havia sido iniciada com uma cobrança de quase R$ 400 mil.
Márcia havia sido contratada como cozinheira, com salário inicial de R$ 1,5 mil, e afirmou no processo que, durante os sete anos em que trabalhou para a atriz, cumpria jornadas que chegavam a 12 horas por dia. Ela também alegou ter apenas 20 minutos de intervalo para o almoço, além de exercer funções além daquelas previstas na contratação.
Mansão de Isis Valverde e Marcus Buaiz
O vínculo começou com remuneração de R$ 1,5 mil e, entre 2014 e 2021, o salário chegou a R$ 2,5 mil. A trabalhadora foi posteriormente demitida sem justa causa.
Pelo acordo firmado, R$ 21 mil correspondem ao intervalo intrajornada, enquanto outros R$ 6,5 mil são referentes a danos morais e R$ 2,5 mil à multa. O entendimento entre as partes, porém, não representa reconhecimento de irregularidades trabalhistas ou admissão de culpa por parte da atriz.
Durante o processo, a defesa de Ísis contestou as acusações e também questionou a concessão da justiça gratuita à ex-funcionária. Ao Metrópoles, o advogado Ricardo Brajterman afirmou que a atriz é inocente e disse que ela teria presenteado Márcia com uma casa e um curso de culinária durante o período em que trabalharam juntas.
O caso também resgatou uma situação envolvendo a atriz durante a pandemia de Covid-19. Em 2020, Ísis publicou um vídeo defendendo o isolamento social, mas recebeu críticas porque uma trabalhadora doméstica aparecia ao fundo lavando louça. Na época, a atriz afirmou que a funcionária, identificada como Cláudia, permanecia na residência por decisão própria e que as duas eram próximas.
Atualmente, Ísis divide a vida entre Brasil e Estados Unidos. Segundo a publicação citada pela Revista Afirmativa, a atriz adquiriu uma mansão avaliada em R$ 16 milhões no país. Em maio de 2025, ela se casou com o empresário Marcus Buaiz.