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Doméstica diz ter sido usada como 'laranja' e processa Pedro Scooby após descobrir R$ 1 milhão em dívidas

Trabalhadora afirma que assinou documentos acreditando que eram para formalizar o emprego e descobriu que seu nome estava ligado a cinco empresas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:17

Pedro Scooby
Pedro Scooby Crédito: Beatriz Damy/Globo

Uma trabalhadora doméstica do Rio de Janeiro afirma ter descoberto uma dívida de mais de R$ 1 milhão e a existência de cinco empresas registradas em seu nome sem nunca ter aberto um negócio. Ela alega ter sido usada como "laranja" pelo ex-patrão, Alexandre Cosme Vianna, pai do surfista Pedro Scooby.

Alexandre morreu em abril de 2024. Por isso, Scooby e os outros três herdeiros estão entre os réus da ação movida pela trabalhadora, que não teve o nome divulgado. As informações foram publicadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker no Rio de Janeiro tem 2.500 m²

Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
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Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
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Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução | Instagram
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Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram

Segundo o processo, a mulher trabalhou durante sete meses em uma fazenda de Alexandre, em Vassouras, no Rio de Janeiro. Durante esse período, ela afirma que assinou documentos apresentados pelo patrão acreditando que eles seriam utilizados para formalizar seu vínculo empregatício.

A situação veio à tona recentemente, quando a trabalhadora, que está afastada das atividades profissionais após sofrer um AVC e recebe auxílio por incapacidade temporária, tentou movimentar o benefício e encontrou bloqueios judiciais em sua conta.

A Defensoria Pública identificou cobranças e processos de execução registrados no nome dela que, somados, ultrapassam R$ 1 milhão. Além das dívidas, a mulher aparece como proprietária de cinco empresas, embora afirme nunca ter aberto ou administrado um empreendimento.

O que ela pede na Justiça?

Na ação, a trabalhadora pede a anulação dos atos societários e a retirada de seu nome das cinco empresas. Ela também quer deixar de constar como responsável pelos registros junto à Receita Federal e a outros órgãos de controle.

A mulher ainda pede R$ 10 mil por danos morais. O valor deverá ser pago pelo espólio de Alexandre Cosme Vianna, segundo o pedido apresentado à Justiça.

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Tags:

Pedro Scooby

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