TAROT & SIGNOS

Domingo de reflexão: 3 signos podem encontrar clareza para organizar a próxima semana

Veja as previsões para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para domingo (18) convida os signos a desacelerar, observar as relações e preparar a próxima semana com mais consciência. Touro, Câncer e Aquário se destacam por cartas ligadas à estabilidade, à renovação emocional e às novas perspectivas. Para os demais, o dia favorece a revisão de prioridades e o cuidado com o próprio bem-estar.

Áries; O Julgamento

Uma situação antiga pode voltar à memória e pedir uma nova avaliação. Aproveite a reflexão para reconhecer aprendizados e decidir o que vale levar adiante, sem se prender a culpas passadas.

Touro; Dez de Ouros

Família, estabilidade e planos de longo prazo entram em foco. Uma conversa sobre organização doméstica ou objetivos compartilhados pode ajudar a alinhar expectativas.

Gêmeos; O Diabo

A carta convida a observar hábitos e compromissos que parecem limitar suas escolhas. Identifique excessos e comportamentos repetitivos antes de decidir o que precisa mudar.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer; Ás de Copas

Um novo ciclo emocional pode começar com um gesto simples. A mensagem favorece o acolhimento, a aproximação de pessoas queridas e a atenção às próprias necessidades afetivas.

Leão; Quatro de Paus

O convívio e a sensação de pertencimento ganham importância. Aproveite o domingo para valorizar momentos compartilhados e reconhecer as pequenas conquistas que merecem celebração.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Virgem; Oito de Copas

Talvez seja hora de reconsiderar algo que deixou de fazer sentido. A carta sugere refletir sobre prioridades e aceitar que mudar de direção também pode ser uma forma de amadurecimento.

Libra; Seis de Espadas

Afastar-se de uma tensão pode ajudar a recuperar a tranquilidade. Procure soluções práticas para pendências e evite prolongar discussões que não levam a resultados.

Escorpião; Rei de Paus

Liderança e iniciativa podem orientar os próximos passos. Use o domingo para organizar uma ideia ou estabelecer metas, sem transformar o planejamento em uma obrigação cansativa.

Sagitário; Dois de Ouros

Conciliar diferentes compromissos pode exigir flexibilidade. Reorganize horários e escolha o que realmente precisa ser resolvido antes do início da semana.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio; Sete de Copas

Muitas possibilidades podem dificultar uma escolha. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, compare as alternativas e priorize as que correspondem aos seus objetivos reais.

Aquário; A Estrela

A carta simboliza esperança e recuperação da confiança. O dia pode ser útil para retomar planos, reconhecer avanços discretos e pensar em maneiras concretas de se aproximar do que deseja.

Peixes; O Imperador

Estabelecer limites e organizar a rotina pode trazer mais segurança. Defina prioridades para a semana e procure equilibrar responsabilidades com momentos de descanso.