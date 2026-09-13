Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Domingo de viradas: 3 signos podem descobrir uma nova possibilidade

Tarot aponta revelações, mudanças de planos e decisões importantes para Touro, Escorpião e Aquário neste domingo (13)

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 03:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (13) pode trazer mudanças de perspectiva para Touro, Escorpião e Aquário. As cartas indicam que os três signos podem perceber algo que estava escondido ou enxergar uma situação por um ângulo completamente diferente.

A energia favorece decisões e descobertas, principalmente para quem vinha adiando uma escolha. O conselho é observar os sinais antes de tomar qualquer atitude definitiva.

Touro

Touro pode ter uma revelação importante durante uma conversa. Algo que parecia confuso começa a fazer sentido e ajuda o signo a tomar uma decisão com mais segurança.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

No amor, a sinceridade será importante para esclarecer sentimentos. Na vida financeira, uma informação pode ajudar a evitar uma escolha precipitada.

A promessa do dia: uma conversa pode revelar exatamente aquilo que Touro precisava saber.

Escorpião

Escorpião pode ser surpreendido por uma mudança de planos que, apesar de inesperada, acaba sendo positiva. O tarot indica que sair do roteiro pode levar o signo a uma experiência interessante.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

No amor, um encontro pode despertar emoções que estavam adormecidas. Já na vida pessoal, uma mudança aparentemente pequena pode trazer um novo ânimo.

A promessa do dia: aquilo que parecia um contratempo pode acabar abrindo uma porta.

Aquário

Aquário aparece com energia de decisão e liberdade. As cartas indicam que o signo pode finalmente tomar uma atitude diante de uma situação que vinha limitando seus movimentos.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

No trabalho, uma nova possibilidade pode surgir. No amor, o momento favorece deixar para trás expectativas que já não fazem sentido.

A promessa do dia: Aquário pode tomar uma decisão que devolve a sensação de liberdade.

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Hoje (13 de setembro), estes signos podem destravar pendências e encontrar clareza no dinheiro, no trabalho e no amor

Hoje (13 de setembro), estes signos podem destravar pendências e encontrar clareza no dinheiro, no trabalho e no amor