TAROT & SIGNOS

Domingo de viradas: 3 signos podem descobrir uma nova possibilidade

Tarot aponta revelações, mudanças de planos e decisões importantes para Touro, Escorpião e Aquário neste domingo (13)

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 03:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (13) pode trazer mudanças de perspectiva para Touro, Escorpião e Aquário. As cartas indicam que os três signos podem perceber algo que estava escondido ou enxergar uma situação por um ângulo completamente diferente.

A energia favorece decisões e descobertas, principalmente para quem vinha adiando uma escolha. O conselho é observar os sinais antes de tomar qualquer atitude definitiva.

Touro

Touro pode ter uma revelação importante durante uma conversa. Algo que parecia confuso começa a fazer sentido e ajuda o signo a tomar uma decisão com mais segurança.

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No amor, a sinceridade será importante para esclarecer sentimentos. Na vida financeira, uma informação pode ajudar a evitar uma escolha precipitada.

A promessa do dia: uma conversa pode revelar exatamente aquilo que Touro precisava saber.

Escorpião

Escorpião pode ser surpreendido por uma mudança de planos que, apesar de inesperada, acaba sendo positiva. O tarot indica que sair do roteiro pode levar o signo a uma experiência interessante.

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No amor, um encontro pode despertar emoções que estavam adormecidas. Já na vida pessoal, uma mudança aparentemente pequena pode trazer um novo ânimo.

A promessa do dia: aquilo que parecia um contratempo pode acabar abrindo uma porta.

Aquário

Aquário aparece com energia de decisão e liberdade. As cartas indicam que o signo pode finalmente tomar uma atitude diante de uma situação que vinha limitando seus movimentos.

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No trabalho, uma nova possibilidade pode surgir. No amor, o momento favorece deixar para trás expectativas que já não fazem sentido.