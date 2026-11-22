ASTROLOGIA

Domingo traz encontros especiais e boas surpresas para 4 signos do horóscopo chinês hoje (22 de novembro)

Um convite inesperado, uma conversa sincera e a chance de tirar um plano do papel podem deixar o dia mais interessante para esses animais

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

O domingo pode ser mais movimentado do que quatro signos do horóscopo chinês imaginavam. Depois de uma semana cheia de compromissos, algumas situações ajudam a recuperar o ânimo e aproveitar melhor o tempo livre. Uma aproximação, uma decisão prática ou até uma mudança de planos pode trazer uma satisfação inesperada.

O segredo será não transformar cada detalhe em motivo de preocupação. Nem tudo precisa sair exatamente como foi planejado para que o dia seja bom. Com um pouco de flexibilidade, esses animais podem encontrar boas razões para sorrir.

Boi

Você pode finalmente encontrar tempo para resolver algo que vem adiando há semanas. Pode ser organizar uma despesa, colocar a casa em ordem ou concluir uma tarefa simples que ficou esquecida no meio da correria. O alívio de tirar isso da frente será maior do que você imagina.

Só tome cuidado para não transformar o domingo em uma lista interminável de obrigações. Depois de resolver o que realmente importa, permita-se descansar. Você também precisa aproveitar o fim de semana, e não apenas se preparar para a próxima semana.

Dica cósmica: produtividade é boa, mas descanso também faz parte de uma rotina equilibrada.

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Tigre

Uma conversa pode ajudar você a enxergar de outra maneira uma situação que vinha incomodando. Talvez alguém próximo apresente um ponto de vista diferente ou reconheça algo que você estava esperando ouvir. Em vez de reagir na defensiva, tente escutar antes de tirar conclusões.

No campo afetivo, o domingo favorece aproximações mais espontâneas. Se existe alguém com quem você gostaria de conversar melhor, um gesto simples pode abrir espaço para isso. Não precisa criar expectativas enormes: aproveite a troca e veja como as coisas evoluem.

Dica cósmica: nem toda conversa precisa terminar em acordo, mas algumas merecem ser ouvidas até o fim.

Serpente

Uma oportunidade de economizar pode aparecer em uma situação cotidiana. Você talvez encontre uma alternativa mais barata para algo que precisava comprar ou perceba que consegue reorganizar uma despesa sem abrir mão do que é importante. É um bom momento para olhar o orçamento com atenção, mas sem entrar em paranoia.

Aproveite também para rever um plano que parecia complicado demais. Dividir uma tarefa em etapas menores pode tornar tudo mais viável. Você não precisa resolver a vida inteira neste domingo, apenas encontrar um caminho que faça sentido para começar.

Dica cósmica: pequenas escolhas conscientes podem aliviar bastante o peso das contas.

Porco

O domingo pode trazer um momento gostoso ao lado de alguém que faz você se sentir à vontade. Depois de dias em que as responsabilidades ocuparam boa parte da sua atenção, surge a chance de conversar sem pressa, compartilhar uma refeição ou simplesmente aproveitar a companhia de quem você gosta.

Se um convite aparecer, tente não recusá-lo automaticamente por preguiça ou por achar que será trabalhoso demais. Um programa simples pode render boas lembranças e melhorar seu humor. Só respeite seus limites: você não precisa aceitar tudo para estar presente na vida das pessoas.