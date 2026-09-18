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Dona Déa diz que viu espírito de Paulo Gustavo três vezes após morte do filho: 'Ele sorriu para mim'

Mãe do humorista contou que as aparições aconteceram enquanto estava acordada e afirmou sentir o filho muito próximo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:31

Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021
Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021 Crédito: Divulgação

Dona Déa Lúcia, de 79 anos, revelou ter visto o filho, Paulo Gustavo, três vezes desde a morte do humorista, em 2021. O relato foi feito durante participação no programa “Bora com Caio Fischer”, no YouTube, enquanto ela falava sobre a relação que ainda sente manter com o artista.

Segundo Dona Déa, uma das experiências aconteceu enquanto ela se apresentava no Rio de Janeiro. Prestes a começar a cantar, ela afirma ter visto Paulo Gustavo surgir diante dela no palco. “Eu estava no Rio, fazendo a sessão, quando eu estou entrando para cantar, ele surge no palco e fica em pé na minha frente. Eu vi. Eu olhei assim, ele sorriu para mim”, contou.

Paulo Gustavo

Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021 por Divulgação
Paulo Gustavo por Redes sociais
Tatá Werneck e Paulo Gustavo por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck e Paulo Gustavo por Reprodução/Redes Sociais
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
Paulo Gustavo, Thales Bretas e filhos por Reprodução
Dona Déa e Paulo Gustavo por Reprdoução
Paulo Gustavo, Thales Bretas e filhos por Reprodução/Instagram
Dona Déa e Paulo Gustavo por Divulgação
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Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021 por Divulgação

A aparição, segundo ela, foi tão marcante que chegou a interferir por alguns instantes na apresentação. “Aí eu fiquei meio tensa. Acho que o pessoal da música percebeu que estava acontecendo alguma coisa, eles deram introdução novamente e eu cantei. Mas eu vi ele na minha frente”, relatou.

Dona Déa afirmou que a experiência não aconteceu apenas uma vez. “E depois aconteceu mais uma vez. E depois mais uma. Três vezes isso aconteceu”, revelou.

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Durante a entrevista, o apresentador Caio Fischer perguntou se as outras experiências poderiam ter ocorrido durante sonhos. Dona Déa negou e reforçou que estava acordada. “Não! Eu estava no palco. Nesse momento em que eu entro, ele surge”, afirmou.

Para ela, as experiências estão relacionadas à maneira como enxerga a espiritualidade. “Eu acho que todos nós que partimos e os que estão aqui, isso daqui é uma coisa só. Nós vivemos em um mundo espiritual, entendeu?”, declarou.

Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, aos 42 anos, em decorrência de complicações da Covid-19.

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Homenagem ao filho

Atualmente, Dona Déa está em cartaz com o espetáculo “Meu Filho é um Musical”, uma homenagem à trajetória, à obra e ao legado de Paulo Gustavo.

Aos 79 anos, ela também continua trabalhando na televisão e integra o elenco de comentaristas do “Domingão com Huck”, apresentado por Luciano Huck na Globo. Durante a entrevista, Dona Déa ainda falou sobre etarismo, aposentadoria e a maneira como encara o envelhecimento.

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