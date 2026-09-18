REENCONTRO

Dona Déa diz que viu espírito de Paulo Gustavo três vezes após morte do filho: 'Ele sorriu para mim'

Mãe do humorista contou que as aparições aconteceram enquanto estava acordada e afirmou sentir o filho muito próximo

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:31

Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021 Crédito: Divulgação

Dona Déa Lúcia, de 79 anos, revelou ter visto o filho, Paulo Gustavo, três vezes desde a morte do humorista, em 2021. O relato foi feito durante participação no programa “Bora com Caio Fischer”, no YouTube, enquanto ela falava sobre a relação que ainda sente manter com o artista.

Segundo Dona Déa, uma das experiências aconteceu enquanto ela se apresentava no Rio de Janeiro. Prestes a começar a cantar, ela afirma ter visto Paulo Gustavo surgir diante dela no palco. “Eu estava no Rio, fazendo a sessão, quando eu estou entrando para cantar, ele surge no palco e fica em pé na minha frente. Eu vi. Eu olhei assim, ele sorriu para mim”, contou.

Paulo Gustavo 1 de 10

A aparição, segundo ela, foi tão marcante que chegou a interferir por alguns instantes na apresentação. “Aí eu fiquei meio tensa. Acho que o pessoal da música percebeu que estava acontecendo alguma coisa, eles deram introdução novamente e eu cantei. Mas eu vi ele na minha frente”, relatou.

Dona Déa afirmou que a experiência não aconteceu apenas uma vez. “E depois aconteceu mais uma vez. E depois mais uma. Três vezes isso aconteceu”, revelou.

Durante a entrevista, o apresentador Caio Fischer perguntou se as outras experiências poderiam ter ocorrido durante sonhos. Dona Déa negou e reforçou que estava acordada. “Não! Eu estava no palco. Nesse momento em que eu entro, ele surge”, afirmou.

Para ela, as experiências estão relacionadas à maneira como enxerga a espiritualidade. “Eu acho que todos nós que partimos e os que estão aqui, isso daqui é uma coisa só. Nós vivemos em um mundo espiritual, entendeu?”, declarou.

Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, aos 42 anos, em decorrência de complicações da Covid-19.

Homenagem ao filho

Atualmente, Dona Déa está em cartaz com o espetáculo “Meu Filho é um Musical”, uma homenagem à trajetória, à obra e ao legado de Paulo Gustavo.