MACABRO

Donos de funerária que esconderam quase 200 cadáveres, entregavam cinzas falsas e enganaram famílias são condenados pela Justiça

Casal cobrava por cremações ecológicas, mas entregava mistura de cimento aos parentes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:47

Os proprietários da funerária Return To Nature (Retorno à Natureza) Crédito: Reprodução/Instagram

A Justiça dos Estados Unidos condenou os proprietários da funerária Return to Nature Funeral Home (Retorno à Natureza) por um esquema macabro de fraudes contra famílias em luto. Jon e Carie Hallford cobravam valores de cremação e sepultamento ecológico, mas entregavam urnas preenchidas com mistura de concreto seco no lugar das cinzas verdadeiras, enquanto acumulavam quase 200 cadáveres em estado avançado de decomposição.

Donos de funerária são condenados por esconder quase 200 cadáveres 1 de 7

A mulher, Carie Hallford, foi sentenciada a 18 anos de prisão e ao pagamento de US$ 1,7 milhão em indenizações por fraude eletrônica e ocultação de cadáveres. O ex-marido dela, Jon Hallford, já havia recebido uma pena de 20 anos de reclusão pelo envolvimento no crime.

O caso veio à tona após vizinhos denunciarem um forte mau cheiro vindo de um imóvel da empresa no estado do Colorado. Ao entrarem no local, os agentes de segurança encontraram 190 corpos abandonados e empilhados sem qualquer refrigeração ou embalsamamento.