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Donos de funerária que esconderam quase 200 cadáveres, entregavam cinzas falsas e enganaram famílias são condenados pela Justiça

Casal cobrava por cremações ecológicas, mas entregava mistura de cimento aos parentes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:47

Os proprietários da funerária Return To Nature (Retorno à Natureza) Crédito: Reprodução/Instagram 

A Justiça dos Estados Unidos condenou os proprietários da funerária Return to Nature Funeral Home (Retorno à Natureza) por um esquema macabro de fraudes contra famílias em luto. Jon e Carie Hallford cobravam valores de cremação e sepultamento ecológico, mas entregavam urnas preenchidas com mistura de concreto seco no lugar das cinzas verdadeiras, enquanto acumulavam quase 200 cadáveres em estado avançado de decomposição.

Donos de funerária são condenados por esconder quase 200 cadáveres

Carie Hallford e Jon Hallford eram donos da Return to Nature Funeral Home por Reprodução/Wagoner County Sheriff
Os proprietários da funerária Return To Nature (Retorno à Natureza) são Jack Dhooge, Jon Hallford e Carie Hallford por Reprodução/Instagram
Carie Hallford por Reprodução/El Paso County Sheriff's Office
"A Funerária Return to Nature (Retorno à Natureza) em Penrose por Reprodução/CBS
Um carro fúnebre e destroços podem ser vistos na parte de trás da Funerária Return to Nature, em Penrose, no Colorado, em 5 de outubro por Reprodução/Jerilee Bennett/The Gazette via AP file
Operação da polícia para retirar os 190 corpos do local por Reprodução/CBS News
Jon Hallford por Reprodução
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Carie Hallford e Jon Hallford eram donos da Return to Nature Funeral Home por Reprodução/Wagoner County Sheriff

A mulher, Carie Hallford, foi sentenciada a 18 anos de prisão e ao pagamento de US$ 1,7 milhão em indenizações por fraude eletrônica e ocultação de cadáveres. O ex-marido dela, Jon Hallford, já havia recebido uma pena de 20 anos de reclusão pelo envolvimento no crime.

O caso veio à tona após vizinhos denunciarem um forte mau cheiro vindo de um imóvel da empresa no estado do Colorado. Ao entrarem no local, os agentes de segurança encontraram 190 corpos abandonados e empilhados sem qualquer refrigeração ou embalsamamento.

Segundo as investigações do FBI e do Ministério Público norte-americano, os dois emitiam certidões de óbito falsas declarando que os corpos haviam sido cremados para embolsar o dinheiro dos serviços funerários. Além de lesar as famílias enlutadas em cerca de US$ 130 mil, o casal desviou aproximadamente US$ 900 mil de programas de auxílio financeiro do governo federal liberados durante a pandemia de Covid-19.

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