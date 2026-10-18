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Dor no joelho? Personal revela 6 exercícios que podem ajudar a aliviar o problema

Aprenda sequência de movimentos para fortalecer pernas e quadril; especialistas destacam a importância da musculatura para a estabilidade dos joelhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 16:00

Dor no joelho e nas articulações
Dor no joelho e nas articulações Crédito: Shutterstock

A dor no joelho pode dificultar atividades simples do dia a dia, como subir escadas, caminhar, agachar ou levantar de uma cadeira. Embora o desconforto tenha diferentes causas, o fortalecimento dos músculos das pernas e do quadril é uma das estratégias utilizadas para melhorar a estabilidade das articulações e a capacidade de movimento.

O personal trainer Washington Costa, conhecido nas redes sociais como Big Personal, compartilhou seis exercícios para pessoas que sentem dores nos joelhos. A sequência reúne movimentos realizados no chão e em bancos, alguns com o auxílio de caneleiras ou pesos.

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Todos os exercícios apresentados pelo treinador seguem a proposta de três séries de 15 repetições. A intensidade e a resistência, entretanto, devem ser ajustadas às condições físicas de cada pessoa.

A importância do fortalecimento é reconhecida pela Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS). Segundo a instituição, músculos fortes ajudam a sustentar o joelho e a absorver parte das forças exercidas sobre a articulação, reduzindo a sobrecarga durante as atividades.

Confira os seis exercícios para quem sofre com dor no joelho:

1. Flexão de quadril sentado

A flexão de quadril sentado é o primeiro exercício indicado por Big. O movimento trabalha principalmente os músculos flexores do quadril, responsáveis por aproximar a coxa do tronco. Esses músculos participam de atividades cotidianas, como caminhar, subir escadas e levantar as pernas. O fortalecimento contribui para a função dos membros inferiores e pode integrar programas de condicionamento físico. Na sequência apresentada pelo treinador, a indicação é de três séries de 15 repetições.

2. Extensão de joelho com caneleira

O segundo exercício tem como principal objetivo fortalecer o quadríceps, grupo muscular localizado na parte da frente da coxa. O quadríceps é responsável pela extensão do joelho e desempenha um papel importante na estabilidade da articulação. Quando essa musculatura apresenta fraqueza, atividades como levantar de uma cadeira e subir degraus podem se tornar mais difíceis.

O serviço público de saúde britânico (NHS) inclui a extensão de joelho sentado entre os exercícios utilizados em programas de fortalecimento e reabilitação.

Washington apresenta três séries de 15 repetições, utilizando a caneleira para acrescentar resistência ao movimento.

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3. Extensão de quadril com caneleira

A extensão de quadril é outro exercício incluído na sequência de Big Personal. O movimento tem como objetivo trabalhar a musculatura responsável por levar a coxa para trás, especialmente os glúteos. Esses músculos participam da estabilização da pelve e do controle dos movimentos dos membros inferiores.

O fortalecimento do quadril é frequentemente utilizado em programas de exercícios destinados a pessoas com problemas nos joelhos, já que o controle muscular dessa região influencia a maneira como as forças são distribuídas durante atividades físicas.

Na proposta apresentada pelo personal, são três séries de 15 repetições.

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4. Abdução de quadril deitado

A abdução de quadril deitado trabalha principalmente os músculos localizados na lateral do quadril, como o glúteo médio. Essa musculatura ajuda a estabilizar a pelve e a controlar o posicionamento das pernas durante atividades como caminhar, correr e subir escadas.

A Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos inclui a abdução de quadril em seu programa de condicionamento para os joelhos. A instituição destaca o trabalho dos músculos abdutores e dos glúteos como parte do fortalecimento dos membros inferiores.

Washington recomenda três séries de 15 repetições.

5. Elevação pélvica

A elevação pélvica é um exercício utilizado para fortalecer principalmente os glúteos, com participação dos músculos posteriores da coxa e da região abdominal. O movimento também aparece em programas de exercícios do NHS destinados ao fortalecimento dos membros inferiores.

O trabalho dos glúteos contribui para a estabilidade do quadril e para o controle dos movimentos realizados durante a caminhada e outras atividades.

Na demonstração, Big utiliza um peso para acrescentar resistência e apresenta três séries de 15 repetições.

Sete exercícios simples que podem ajudar a aliviar dores nas costas

Passar horas olhando para telas pode provocar tensão e rigidez no pescoço. Para ajudar a aliviar o desconforto, incline a cabeça lentamente para os lados, para frente e para trás. Os movimentos devem ser suaves, sem balanços ou mudanças bruscas de direção. O exercício pode ser feito durante uma pausa sempre que houver sensação de tensão na região. por Imagem gerada pela IA
A região dos ombros costuma acumular tensão depois de longos períodos diante do computador. Para fazer o exercício, mantenha a postura ereta e faça círculos lentos com os ombros, primeiro para frente e depois para trás. O movimento ajuda a trabalhar a mobilidade e pode proporcionar relaxamento da musculatura da parte superior das costas. por Imagem gerada pela IA
Horas sentado podem favorecer uma postura mais fechada, com os ombros projetados para frente. Para alongar o peitoral, apoie um dos braços em uma parede ou batente e gire lentamente o tronco para o lado oposto, até sentir um alongamento confortável. O movimento ajuda a reduzir a tensão acumulada na parte anterior do corpo e pode contribuir para um melhor alinhamento corporal. por Imagem gerada pela IA
A lombar está entre as regiões que mais sofrem com longos períodos na mesma posição. Sentado em uma cadeira, estenda os braços para a frente e arredonde levemente as costas, como se tentasse alcançar algo à sua frente. O movimento deve ser lento e confortável, sem provocar dor. por Imagem gerada pela IA
O excesso de tempo sentado pode deixar o quadril mais rígido e reduzir a mobilidade da região. Em pé, dê um passo à frente e flexione levemente o joelho da perna dianteira, mantendo a outra estendida atrás. O exercício ajuda a trabalhar a musculatura do quadril e pode aliviar tensões que interferem no conforto e na postura. por Imagem gerada pela IA
Para trabalhar a mobilidade da coluna e aliviar a tensão nas laterais do tronco, eleve um dos braços acima da cabeça e incline suavemente o corpo para o lado oposto. O movimento deve provocar apenas uma sensação confortável de alongamento. Além de favorecer a flexibilidade, pode proporcionar relaxamento muscular. por Imagem gerada pela IA
Quem passa boa parte do dia utilizando computador pode sobrecarregar punhos e antebraços sem perceber. Estenda um braço à frente e, com a outra mão, puxe suavemente os dedos em direção ao corpo. Faça o movimento sem provocar dor. Por ser rápido e simples, o alongamento pode ser repetido durante as pausas ao longo do expediente. por Imagem gerada pela IA
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Passar horas olhando para telas pode provocar tensão e rigidez no pescoço. Para ajudar a aliviar o desconforto, incline a cabeça lentamente para os lados, para frente e para trás. Os movimentos devem ser suaves, sem balanços ou mudanças bruscas de direção. O exercício pode ser feito durante uma pausa sempre que houver sensação de tensão na região. por Imagem gerada pela IA

6. Extensão de joelho deitado

O último exercício indicado por Washington é a extensão de joelho deitado, voltada ao trabalho do quadríceps, musculatura fundamental para o funcionamento da articulação.

O fortalecimento desse grupo muscular é frequentemente recomendado em programas de reabilitação e condicionamento dos joelhos.

O NHS apresenta diferentes variações de extensão de joelho e exercícios de ativação do quadríceps, que podem ser utilizados conforme a capacidade física e as necessidades de cada paciente.

Assim como nos demais movimentos da sequência, Big Personal indica três séries de 15 repetições.

Fortalecimento pode ajudar, mas dor precisa ser avaliada

Embora os exercícios de fortalecimento possam contribuir para a melhora da função dos joelhos, eles não substituem a investigação da causa da dor. O NHS orienta que a intensidade dos exercícios seja adaptada à resposta individual. Caso a atividade provoque piora importante dos sintomas ou desconforto persistente, a carga e a quantidade de repetições podem precisar de ajustes.

Pessoas com dor intensa, inchaço significativo, travamento da articulação ou dificuldade para apoiar o peso do corpo devem procurar avaliação médica.

A sequência de Washington Costa reúne seis opções de fortalecimento, mas não deve ser interpretada como um tratamento universal para qualquer problema no joelho. A escolha dos exercícios depende do diagnóstico, da condição física e das limitações de cada pessoa.

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