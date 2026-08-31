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Dora Figueiredo revela affair com Nicole Louise após polêmica envolvendo pai da cantora: ‘A gente se pegou’

Influenciadora comentou o afastamento entre a ex-Estrela da Casa e Islou Silva, que afirma estar há meses sem contato com a filha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:09

Dora Figueiredo e Nicole Louise
Dora Figueiredo e Nicole Louise Crédito: Reprodução

Dora Figueiredo revelou que já ficou com Nicole Louise ao comentar a repercussão do afastamento entre a cantora e o pai, Islou Silva. A influenciadora, de 32 anos, contou que as duas se envolveram no passado e lamentou a situação familiar exposta nas redes sociais.

A declaração aconteceu após uma publicação no X afirmar que Nicole teria parado de falar com o pai depois de se converter e entrar para a igreja. Atualmente, a ex-participante do Estrela da Casa se declara evangélica e passou a compartilhar conteúdos religiosos nas redes sociais.

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“Gente, que tristeza, eu adorava tanto ela e a gente se pegou umas duas vezes inclusive, o que deixa tudo mais estranho, espero que ela supere logo essa fase e compreenda o tamanho do impacto negativo que isso faz pra vida dela e pelo que vimos da de quem ama ela”, escreveu Dora.

Pai relata afastamento

Islou Silva também falou publicamente sobre a relação com Nicole. Ele explicou que as fotos ao lado da filha compartilhadas recentemente são antigas e não significam que os dois tenham retomado o contato.

“Elas não significam que já voltamos a nos falar, infelizmente. Não compartilho essas lembranças para atacar minha filha, sua mãe, qualquer igreja ou religião. Compartilho porque um momento difícil não pode apagar toda uma vida. Não usem a minha dor para atacar Nicole. Eu a amo e continuo esperando o dia em que poderei abraçá-la novamente”, escreveu.

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Islou também relembrou a proximidade que manteve com a filha durante anos.

“Nicole e eu sempre fomos carne e unha e eu sempre fui profundamente ligado a todos os meus filhos. Existiram muitos anos de presença, viagens, música, brincadeiras, incentivos, abraços e amor”, afirmou.

Apesar de anteriormente ter relacionado o rompimento ao fato de ser homossexual, Islou ressaltou que não conhece todos os motivos que levaram ao afastamento. “Não conheço todas as razões do nosso afastamento e não quero que especulações sejam tratadas como fato”, declarou.

Nicole não se manifestou publicamente sobre as declarações do pai. Em seu perfil no Instagram, ela passou a publicar reflexões bíblicas e músicas gospel e mantém na biografia a frase “Jesus me curou”.

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