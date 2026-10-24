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Dove transforma cheiro de sabonete famoso em perfume e surpreende com frasco em formato inusitado

Fragrância inédita reproduz o aroma do tradicional sabonete da marca e será vendida em edição limitada; embalagem tem tampa dourada em formato de pássaro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:13

Perfume Dove
Perfume Dove Crédito: Reprodução

Quem nunca desejou que o cheiro de um sabonete durasse o dia inteiro? A Dove decidiu transformar essa vontade em um produto. A marca anunciou o lançamento de seu primeiro perfume de perfumaria fina, inspirado no aroma do tradicional sabonete branco que conquistou consumidores ao redor do mundo. A novidade também chama atenção pela embalagem, que reproduz o formato do próprio sabonete.

Batizado de Dove Original Fragrance, o perfume será lançado nos Estados Unidos na próxima terça-feira (27), em edição limitada. A proposta é levar para a pele o cheiro característico do Original Beauty Bar, produto apresentado ao mercado americano em 1957 e que se tornou um dos mais conhecidos da marca.

Perfume Dove

Perfume Dove por Reprodução
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Perfume Dove por Reprodução

O frasco é um dos principais atrativos do lançamento. Produzido em vidro, ele reproduz as curvas do sabonete original e apresenta uma tampa dourada escultural em formato de pássaro, referência ao símbolo da Dove. O resultado é uma embalagem que combina elementos familiares aos consumidores com uma apresentação mais sofisticada, típica da perfumaria de luxo.

Para desenvolver a fragrância, a marca contou com a colaboração da perfumista Ann Gottlieb, que participou da criação de perfumes conhecidos internacionalmente, como CK One, da Calvin Klein, J'adore, da Dior, e Daisy, de Marc Jacobs.

A ideia foi reproduzir as características olfativas que tornaram o sabonete reconhecível, especialmente a sensação de limpeza, frescor e conforto associada ao produto.

Segundo a Dove, o perfume surgiu após anos de pedidos de consumidores interessados em usar o cheiro do sabonete como fragrância pessoal. A empresa decidiu atender à demanda com um produto que preserva a identidade do Original Beauty Bar, mas oferece uma experiência diferente de uso.

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Além do aroma, a embalagem foi pensada para despertar a memória afetiva de quem já conhece o sabonete. O formato arredondado, o vidro e a tampa dourada conferem ao frasco um aspecto de item colecionável.

A comercialização será feita exclusivamente pela internet, em uma única ação de venda marcada para 27 de outubro. A quantidade de unidades será limitada e, segundo a marca, não há previsão de reposição após o esgotamento do estoque.

Por enquanto, o Dove Original Fragrance estará disponível apenas nos Estados Unidos. A empresa não anunciou planos para comercializar o perfume no Brasil nem informou uma possível data de lançamento em outros países.

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