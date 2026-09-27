DEU RUIM

Drica Moraes se revolta com barulho de escola em bairro nobre do Rio, dispara 'inadmissível' e é detonada nas redes

Atriz afirmou que sons de microfones, caixas de som e vuvuzelas incomodam os moradores da região

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 09:54

Drica Moraes Crédito: Reprodução

Drica Moraes usou as redes sociais neste sábado (26) para reclamar do barulho produzido por uma escola particular na Gávea, bairro nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro. Em um vídeo gravado em frente ao Colégio Teresiano, a atriz afirmou que os sons incomodam os moradores da região e classificou a situação como "inadmissível". A publicação provocou uma enxurrada de críticas de internautas, que defenderam as atividades dos alunos e lembraram que a instituição funciona no local desde 1956.

No vídeo, publicado inicialmente nos Stories do Instagram e apagado pouco depois, Drica aparece diante do colégio por volta das 9h. Ela contou que havia sido diagnosticada com covid-19 e que, mesmo dentro de casa, conseguia ouvir os sons produzidos pela escola.

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"Hoje é sábado, 9h da manhã, tô na frente do colégio Teresiano, uma escola que produz som inadmissível, de segunda a sexta-feira, de 8h da manhã às 16h da tarde", afirmou.

A atriz disse que havia escutado microfone e caixa de som e reclamou da dificuldade de encontrar alguém responsável pela instituição para conversar sobre o assunto. "Hoje eu tô com covid, tô saindo de casa porque já ouvi microfone, caixa de som e não tem ninguém da escola responsável pra responder, ninguém da secretaria, tem um funcionário na porta que não pode falar pela escola", declarou.

Em seguida, Drica afirmou que os ruídos alcançariam níveis muito altos e citou outros equipamentos usados durante as atividades. "E é um barulho com decibéis inacreditáveis, vuvuzelas, caixas de som... Eu vou começar a postar esses absurdos que acontecem aqui na escola", disse.

A reclamação repercutiu nas redes sociais e recebeu diversas respostas de pessoas que saíram em defesa do colégio. Entre os comentários, internautas lembraram a antiguidade da instituição e questionaram a escolha da atriz de morar nas proximidades.

"Troca o endereço. Escola é local de alegria", escreveu uma usuária. Outra pessoa ironizou a reclamação: "Escola fazendo barulho? Que descoberta! Criança em escola... quem diria que faria barulho, né?". Também houve quem defendesse diretamente as atividades realizadas pelos estudantes. "Barulho de crianças felizes é música!", comentou uma internauta.

A semana de Olimpíadas escolares foi outro ponto citado nas respostas. Segundo os comentários, o sábado marcado pela reclamação correspondia ao encerramento das competições, o que teria aumentado a movimentação e os sons na escola. "Estavam em semana de olimpíadas, minha senhora. Quer reclamar? Reclama da cidade lotada de assalto e não de uma escola!", escreveu uma usuária.

Outros internautas ressaltaram a importância de atividades coletivas para os estudantes. "Crianças e adolescentes precisam desses momentos de interação real, ainda mais em uma época em que grande parte das relações acontece através das telas", comentou outra pessoa.

A antiguidade do Teresiano também foi lembrada. "O Colégio Teresiano na Gávea existe desde 1956, ou seja, ela foi morar lá porque quis", escreveu Ane Ribeiro. Outro internauta afirmou: "A escola chegou antes de você! Essa semana aconteceu a Gincana Escolar, evento anual e maravilhoso, que proporciona às crianças muita alegria e desperta o espírito esportivo".

Colégio Teresiano

O Colégio Teresiano funciona na Rua Marquês de São Vicente, número 331, na Gávea. A instituição foi criada em 1956 como Colégio de Aplicação da PUC-Rio e completa 70 anos em 2026. A escola atende alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio e mantém atividades acadêmicas, culturais, esportivas e de convivência.

A estrutura inclui três quadras poliesportivas, áreas de encontro, auditório, biblioteca e capela. A instituição é ligada à Instituição Teresiana, associação de profissionais católicos leigos fundada na Espanha, em 1911, por São Pedro Poveda.

Na programação de 2026, as atividades da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I começam às 8h, de segunda a sexta-feira, e incluem momentos de brincadeira, socialização, pátio, capoeira, teatro e música.