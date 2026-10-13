Duda Guerra confirma indireta para Angélica e revela bastidores do término: 'Ela que fica falando'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:47
Duda Guerra decidiu colocar os pingos nos is e confirmou que mandou, sim, um recado direto para a ex-sogra, Angélica. A influenciadora de 18 anos esteve na pré-estreia do espetáculo Descalços no Parque, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (12), onde abriu o jogo ao portal LeoDias sobre o desentendimento público e as regras que haviam sido combinadas nos bastidores da separação de Benício Huck.
Duda Guerra e Benício Huck
De acordo com a jovem, existia uma espécie de acordo firmado com os pais do ex logo após o término, ocorrido em maio de 2025. O combinado previa silêncio de ambos os lados para conter o interesse da imprensa e evitar manchetes sensacionalistas, permitindo que os dois seguissem seus caminhos sem interferências externas.
O combinado, no entanto, foi deixado de lado quando a apresentadora voltou a citar a relação em entrevistas recentes. Duda pontuou que permaneceu calada por meses, mas mudou de postura ao notar declarações repetidas da artista sobre a história. Diante da exposição, a influenciadora entendeu que também tinha a liberdade de expor seu ponto de vista publicamente.
Sobre a relação atual com o filho de Luciano Huck, Duda foi categórica ao declarar que o laço foi cortado por completo. Embora os dois ainda frequentem os mesmos círculos por causa de amigos compartilhados, o contato direto não existe mais, deixando claro que o desconforto atual parte exclusivamente dos comentários da comunicadora.
Duda Guerra manda suposta indireta para filho de Angélica
O burburinho começou a ganhar força no TikTok, onde a influenciadora disparou que sua personalidade firme assusta homens dependentes da criação materna, ressaltando sua autonomia e postura.
A postagem surgiu logo após Angélica minimizar o antigo namoro do filho, chamando o caso de "treta teen" e afirmando que o episódio serviu de lição para que os filhos entendam o peso da fama. A fala da apresentadora não caiu bem para a jovem, que rebateu na mesma moeda.