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Duda Guerra confirma indireta para Angélica e revela bastidores do término: 'Ela que fica falando'

Ex-namorada de Benício Huck revelou conversa com a família do rapaz para abafar o término

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:47

Duda Guerra e Angélica
Duda Guerra e Angélica Crédito: Reprodução/Instagram

Duda Guerra decidiu colocar os pingos nos is e confirmou que mandou, sim, um recado direto para a ex-sogra, Angélica. A influenciadora de 18 anos esteve na pré-estreia do espetáculo Descalços no Parque, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (12), onde abriu o jogo ao portal LeoDias sobre o desentendimento público e as regras que haviam sido combinadas nos bastidores da separação de Benício Huck.

Duda Guerra e Benício Huck

Luciano Huck, Benício e Duda Guerra por Reprodução
Angélica, Benício Huck e Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução
Duda Guerra por Reprodução
Benício Huck ao lado do pai, Luciano, e de Duda Guerra por Reprodução
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Angélica por Reprodução/Instagram
Benício Huck, Duda Guerra e Antonela Braga por Reprodução
Antonella Braga, Benício Huck e Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra mostra quarto do namorado, Benício Huck por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Gracyanne Barbosa se encontraram em salão de beleza por Reprodução/Instagram
Duda Guerra, nora de Angélica e Luciano Huck por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução
Luciano Hulk e Benício Hulk / Duda Guerra e Benício Hulk por Reprodução / Redes Sociais
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Luciano Huck, Benício e Duda Guerra por Reprodução

De acordo com a jovem, existia uma espécie de acordo firmado com os pais do ex logo após o término, ocorrido em maio de 2025. O combinado previa silêncio de ambos os lados para conter o interesse da imprensa e evitar manchetes sensacionalistas, permitindo que os dois seguissem seus caminhos sem interferências externas.

O combinado, no entanto, foi deixado de lado quando a apresentadora voltou a citar a relação em entrevistas recentes. Duda pontuou que permaneceu calada por meses, mas mudou de postura ao notar declarações repetidas da artista sobre a história. Diante da exposição, a influenciadora entendeu que também tinha a liberdade de expor seu ponto de vista publicamente.

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Sobre a relação atual com o filho de Luciano Huck, Duda foi categórica ao declarar que o laço foi cortado por completo. Embora os dois ainda frequentem os mesmos círculos por causa de amigos compartilhados, o contato direto não existe mais, deixando claro que o desconforto atual parte exclusivamente dos comentários da comunicadora.

Duda Guerra manda suposta indireta para filho de Angélica

Duda Guerra manda suposta indireta para filho de Angélica: 'Filhinho de mamãe não aguenta' por Reprodução/Tiktok
Influenciadora Duda Guerra por Reprodução | Instagram
Influenciadora Duda Guerra por Reprodução | Instagram
Duda Guerra e a mãe, Viviane Guerra por Reprodução/Instagram
Angélica, Benício Huck e Duda Guerra por Reprodução
Duda Guerra assumiu relacionamento com Bruno Welter Lucianelli dois meses após terminar com Benício Huck por Reprodução
Luciano Huck, Benício e Duda Guerra por Reprodução
Angélica, Benício Huck e Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução
Benício Huck, Duda Guerra e Antonela Braga por Reprodução
Antonella Braga, Benício Huck e Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Benício Huck por Reprodução/Instagram
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Duda Guerra manda suposta indireta para filho de Angélica: 'Filhinho de mamãe não aguenta' por Reprodução/Tiktok

O burburinho começou a ganhar força no TikTok, onde a influenciadora disparou que sua personalidade firme assusta homens dependentes da criação materna, ressaltando sua autonomia e postura.

A postagem surgiu logo após Angélica minimizar o antigo namoro do filho, chamando o caso de "treta teen" e afirmando que o episódio serviu de lição para que os filhos entendam o peso da fama. A fala da apresentadora não caiu bem para a jovem, que rebateu na mesma moeda.

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