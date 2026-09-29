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Duda Guerra manda recado afiado após Angélica expor fim de namoro: 'Filhinho de mamãe não aguenta'

Após apresentadora relembrar o término, influenciadora desabafou nas redes sobre ter postura firme

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:53

Benício Huck, Duda Guerra e Angélica Crédito: Reprodução/Redes sociais

O clima esquentou na web após Duda Guerra publicar um vídeo no TikTok com um recado bem direto. Aos 18 anos, a criadora de conteúdo compartilhou um texto sobre seu jeito de ser, apontado por seguidores como uma cutucada em Benício Huck, seu ex-namorado, e na mãe dele, Angélica.

Duda Guerra manda suposta indireta para filho de Angélica 1 de 12

A postagem veio logo depois que a apresentadora reviveu a separação dos adolescentes em uma conversa recente. Sem citar nomes, Duda avisou que tem padrão alto para relacionamentos: "Deus me abençoou com uma personalidade que homem fraco e filhinho de mamãe não consegue lidar. Independente, dona da própria vida, sei dos meus objetivos e não tolero o mínimo".

A declaração virou assunto entre os internautas, que não demoraram a ligar as pontas com a família Huck. "A Duda quer guerra mesmo", comentou um internauta, fazendo trocadilho com o sobrenome da jovem. "De tempos em tempos a ex-sogra volta nesse assunto. Fala mesmo, Duda!", apoiou outra seguidora nos comentários da publicação.

Duda Guerra e Benício Huck 1 de 17

O estopim para a troca de farpas foi uma entrevista concedida por Angélica ao caderno Ela, do jornal O Globo. A apresentadora relembrou a crise pública que envolveu o filho do meio e a influenciadora, marcada na época por discussões de ciúme expostas na internet envolvendo a aproximação de outra jovem ao perfil fechado do rapaz.

Angélica relatou que levou um susto ao ver a intimidade do garoto tratada como manchete de jornal e que a exposição serviu de lição para toda a família. "Um dia, estava no médico e, de repente, passou uma chamada: 'Treta teen...'. Pensei: 'O mundo mudou'. Não senti raiva, são todos muito novos, mas isso me deixou triste. Existe um sistema que ilude e leva pessoas a se expor", afirmou a apresentadora.