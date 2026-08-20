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Duda Reis revela ‘luxos’ que evita após enfrentar depressão e síndrome do pânico

Atriz contou que mantém uma rotina ativa e evita isolamento, excesso de álcool e longos períodos de ócio para cuidar da saúde mental

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:40

Duda Reis, de 25 anos, revelou que mantém uma rotina ativa como parte dos cuidados com a saúde mental após enfrentar depressão e síndrome do pânico
Duda Reis, de 25 anos, revelou que mantém uma rotina ativa como parte dos cuidados com a saúde mental após enfrentar depressão e síndrome do pânico Crédito: Reprodução

Duda Reis, de 25 anos, revelou alguns hábitos que considera importantes para preservar a saúde mental após enfrentar episódios de depressão e síndrome do pânico. Em publicação nas redes sociais, a atriz explicou que adotou uma rotina com atividades físicas, contato com outras pessoas e momentos ao ar livre.

Segundo Duda, algumas práticas se tornaram tão importantes em sua rotina que ela evita abrir mão delas. A atriz afirmou que não pode ficar sem praticar exercícios, socializar, manter os cuidados de higiene, tomar sol e ter contato com a natureza. “Eu não posso ficar sem ir na academia ou sem praticar algum esporte. A endorfina altera a química do seu cérebro positivamente”, afirmou. Ela também destacou que prefere realizar atividades físicas em ambientes onde possa conviver com outras pessoas.

Os 'luxos' que Duda Reis abriu mão pela saúde mental

Mãe de Aurora, Duda Reis compartilhou nas redes sociais detalhes da rotina que adotou para cuidar da saúde mental e afirmou que manter contato com pessoas, praticar exercícios e sair ao ar livre são importantes para ela por Reprodução
Duda Reis explicou que até os momentos de descanso precisam de equilíbrio. Ela contou que evita passar o fim de semana inteiro deitada e sem fazer nada porque percebe que o isolamento pode se prolongar por Reprodução
Atividade física, socialização, higiene, exposição ao sol e contato com a natureza estão entre os hábitos que Duda Reis afirmou priorizar atualmente por Reprodução
Duda Reis contou que aprendeu a respeitar alguns limites depois de enfrentar episódios de depressão e síndrome do pânico. Entre eles estão evitar isolamento prolongado e manter uma rotina ativa por Reprodução
Duda Reis também falou sobre um hábito curioso: a atriz afirmou que prefere lavar o cabelo todos os dias porque isso lhe traz sensação de ânimo e bem-estar por Reprodução
Duda Reis, de 25 anos, revelou que mantém uma rotina ativa como parte dos cuidados com a saúde mental após enfrentar depressão e síndrome do pânico por Reprodução
A atriz contou que não abre mão da atividade física e afirmou que a prática se tornou uma parte importante da rotina dela por Reprodução
Duda Reis revelou que evita passar muitos dias isolada em casa. Para ela, socialização, atividade física e contato com outras pessoas fazem diferença no dia a dia por Reprodução
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Mãe de Aurora, Duda Reis compartilhou nas redes sociais detalhes da rotina que adotou para cuidar da saúde mental e afirmou que manter contato com pessoas, praticar exercícios e sair ao ar livre são importantes para ela por Reprodução

Para Duda, a socialização é outro ponto importante. Ela contou que, mesmo quando não está disposta a conversar, procura manter contato com familiares e amigos. “Conviver com gente, conversar. Não gosto, às vezes, de conversar muito, mas eu me esforço, e sempre me faz muito bem”, disse.

A atriz também relatou que os cuidados pessoais ganharam um significado especial. Ela afirmou que prefere lavar os cabelos diariamente porque a prática lhe traz sensação de ânimo e bem-estar. “Eu não posso ficar sem lavar o cabelo todos os dias, não sei por quê. Higiene é muito importante, lógico. Mas eu não consigo mais lavar o cabelo dia sim, dia não”, explicou.

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Morando em São Paulo, Duda afirmou que procura aproveitar oportunidades para sair da rotina urbana e passar algum tempo em ambientes naturais. Segundo ela, estar ao ar livre e ter contato com a grama e o mato fazem parte dos cuidados que adotou. “Eu moro em São Paulo e aqui é uma cidade muito caótica. E toda vez que você tiver oportunidade de escapar um pouco da cidade, se você mora em cidade grande, faça, mesmo que seja por algumas horas”, declarou.

A atriz também citou a exposição ao sol e a vitamina D entre os hábitos que considera importantes.

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Outro comportamento que Duda Reis disse evitar é passar longos períodos em casa sem fazer atividades. Ela explicou que precisa manter uma rotina ativa para não entrar em um ciclo de isolamento.

“Não posso mais ter dia de descanso em casa, por exemplo. No fim de semana, eu não posso ficar dois dias em casa, deitada, fazendo nada, porque dois dias vão virar três, quatro”, afirmou.

Apesar disso, a atriz ressaltou que momentos de descanso continuam sendo necessários. A diferença, segundo ela, está em não transformar o ócio em uma rotina prolongada. “Todo mundo tem que ter” algumas horas de descanso, afirmou Duda, acrescentando que procura também sair ao ar livre, praticar esportes e encontrar outras pessoas.

Duda também contou que passou a evitar o consumo frequente de bebidas alcoólicas. Ela afirmou que não se considera uma pessoa que consegue beber apenas socialmente e que prefere reservar o álcool para ocasiões específicas. “Não posso ser uma pessoa que toda semana fica bebendo. Eu bebo raramente, não sei beber socialmente, isso eu já entendi”, contou.

A atriz explicou que costuma beber em situações pontuais, como casamentos, festas e aniversários, mas que não mantém o hábito semanal ou mensal. “Não dá para ficar bêbada toda semana”, declarou Duda, que afirmou evitar o álcool por perceber que a bebida pode não fazer bem em determinados dias.

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