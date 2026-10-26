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Duda Santos inicia preparação física para interpretar ginasta Daiane dos Santos no cinema

Treinador Arthur Lemes compartilhou bastidores do primeiro treino da atriz, focado em alongamento e mobilidade para o filme biográfico "A Menina que Voa"

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 18:14

Duda Santos inicia treinamento com Arthur Lemes para interpretar Daiane dos Santos
Duda Santos inicia treinamento com Arthur Lemes para interpretar Daiane dos Santos Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Duda Santos foi escalada para interpretar Daiane dos Santos, um dos maiores nomes da ginástica brasileira, no filme biográfico intitulado “A Menina que Voa”. Para se preparar para o papel, ela iniciou os treinamentos sob a supervisão do preparador Arthur Lemes.

Na redes sociais, Arthur compartilhou registros do primeiro dia da atriz, focado em exercícios de mobilidade e alongamento, considerados a base para os movimentos da modalidade. “Primeiro treino da Dudinha para interpretar Daiane dos Santos no cinema e eu já começo com bastante mobilidade e alongamento, que é a base de todo ginasta”, explicou o instrutor. 

Duda Santos é escolhida para viver Daiane dos Santos no cinema

Duda Santos – Atriz de “Garota do Momento” quer conquistar o público na dança por Reprodução/TV Globo
Daiane dos Santos é campeã Mundial de Ginástica Artística por Reprodução/Arquivo Globo
Daiane dos Santos por Reprodução
Duda Santos por Reprodução/Redes Sociais
Duda Santos viverá Daiane dos Santos no cinema por Reprodução/Lucas Vianna/Instagram
Alika (Duda Santos) em cena de A Nobreza do Amor por Reprodução/TV Globo
auto-upload por auto-upload
Daiane dos Santos é comentarista da Globo nas Olimpíadas por Reprodução/Instagram
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Duda Santos – Atriz de “Garota do Momento” quer conquistar o público na dança por Reprodução/TV Globo

Durante a gravação, o profissional destacou a evolução de Duda. Ele ressaltou a flexibilidade da artista, que começou o treino elevando a perna até a altura do rosto e, em pouco tempo, conseguiu estendê-la acima da cabeça.

O treinador também explicou que um dos fundamentos essenciais é a confiança mútua. Para estabelecer essa dinâmica, ele perguntou quais movimentos ela já sabia executar, obtendo a cambalhota como resposta, que foi essencial para a continuidade dos treinos.

“Eu preciso que ela tenha confiança em mim como seu professor e segurança nela para realizar os movimentos. E nada mais confiante e seguro do que fazer algo que você já sabe”, explicou.

O vídeo também contou com a visita dos atores Agatha Moreira e Rodrigo Simas. Agatha integra o elenco de "Quem Ama Cuida", novela das nove da TV Globo, enquanto Rodrigo contracena com Duda em "A Nobreza do Amor", atualmente em reta final.

Os dois acompanharam parte do treinamento de Duda. "O que você está fazendo, Maria Eduarda?", questiona Agatha, enquanto uma voz ao fundo esclarece que a atriz interpretará Daiane dos Santos. Agatha demonstrou surpresa com o desafio e a responsabilidade da colega para dar vida à ginasta.

Na gravação, Agatha também arrisca uma cambalhota, ensinada por Arthur. Já Rodrigo demonstra familiaridade com a prática ao executar o mesmo movimento, sem o auxílio do treinador. Ao fim do encontro, o grupo posou para registrar o primeiro dia de preparação de Duda.

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Tags:

Daiane dos Santos Duda Santos

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